«Марсель» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (20.08.2022)

1660734106

сегодня, 14:01

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Марселя» в этом матче можно по коэффициенту 1.66 – аналитики компании Лига Ставок видят хозяев фаворитом поединка. Вероятность ничьи оценена в 4.20, а победа «Нанта» идет по котировке 5.40.

Согласно выставленной линии, команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант пари ТБ (2,5) гола идет по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

«Марсель» заработал четыре очка в двух первых турах чемпионата Франции, обосновавшись на промежуточном третьем месте турнирной таблицы. В первом туре Лиги 1 клуб деклассировал на домашней арене «Реймс», забив сопернику четыре гола (4:1). Но во втором поединке лиги атака «Марселя» сыграла более скромней, зафиксировав ничью против «Бреста» на выезде (1:1).

«Нант» начинал новый сезон с матча за Суперкубок Франции, в котором «канарейки» без шансов проиграли ПСЖ (0:4). Так же команда пока не побеждала в Лиге 1, где у нее две низовые ничьи кряду – в гостях у «Анже» (0:0) и дома с «Лиллем» (1:1).

Информация для ставок

«Марсель» выиграл 3 прошлых матча против «Нанта»

Команды сыграли на ТБ (2,5) гола в 3 из последних 5 очных матчей

(2,5) гола в 3 из последних 5 очных матчей В 7 последних официальных матчах на своем поле «Марсель» одержал 5 побед

Прогноз

«Нант» тяжело входит в новый сезон, что показали стартовые матчи команды. Учитывая, как продуктивно играет «Марсель» на домашней арене, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.