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«Марсель» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (20.08.2022)

сегодня, 14:01
Марсель

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Марселя» в этом матче можно по коэффициенту 1.66 – аналитики компании Лига Ставок видят хозяев фаворитом поединка. Вероятность ничьи оценена в 4.20, а победа «Нанта» идет по котировке 5.40.

Франция. Лига 1 2022/2023
Марсель
Нант
НичьяВыигрыш
- : -
20 августа 2022, 22:00
суббота
НичьяНичья
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.634.335.55
Лига Ставок 1.61 4.20 5.60

Согласно выставленной линии, команды продемонстрируют результативный футбол. Вариант пари ТБ(2,5) гола идет по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

«Марсель» заработал четыре очка в двух первых турах чемпионата Франции, обосновавшись на промежуточном третьем месте турнирной таблицы. В первом туре Лиги 1 клуб деклассировал на домашней арене «Реймс», забив сопернику четыре гола (4:1). Но во втором поединке лиги атака «Марселя» сыграла более скромней, зафиксировав ничью против «Бреста» на выезде (1:1).

«Нант» начинал новый сезон с матча за Суперкубок Франции, в котором «канарейки» без шансов проиграли ПСЖ (0:4). Так же команда пока не побеждала в Лиге 1, где у нее две низовые ничьи кряду – в гостях у «Анже» (0:0) и дома с «Лиллем» (1:1).

Информация для ставок

  • «Марсель» выиграл 3 прошлых матча против «Нанта»
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 3 из последних 5 очных матчей
  • В 7 последних официальных матчах на своем поле «Марсель» одержал 5 побед

Прогноз

«Нант» тяжело входит в новый сезон, что показали стартовые матчи команды. Учитывая, как продуктивно играет «Марсель» на домашней арене, рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.66 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.11 1.40 2.07 1.83 1.61 2.46
Лига Ставок 2.95 1.39 1.97 1.81 1.56 2.38
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