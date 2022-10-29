«Монако» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 (30.10.2022)

1667028895

вчера, 10:34

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что «Монако» заработает три очка по итогам этой встречи. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 1.43, поставить на ничью можно по цене 5.40, а победа «Анже» идет по котировке 7.70.

Аналитики компании Лига Ставок также считают, что «Монако» и «Анже» продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола можно сыграть по коэффициенту 1.50, против котировки 2.50 на ТМ(2,5).

Форма команд

«Монако» подает сигналы с седьмой строчки чемпионата Франции. Заработав 21 балл в Лиге 1, клуб зарекомендовал себя следующими цифрами: шесть побед, три ничейных матча и три поражения.

Выделим, что в двух прошлых турах футболисты «Монако» не побеждали соперников. На их счету ничья с «Клермоном» (1:1) и поражение от «Лилля» (3:4), а на групповой стадии Лиги Европы команда разделила очки в гостях с «Ференцварошем» (1:1).

«Анже» сейчас является главным аутсайдером французского чемпионата. С восемью очками на счету клуб занимает последнее место рейтинга, продемонстрировав следующую успешность в 12-и сыгранных матчах: восемь поражений, две победы и две ничьи.

Отметим, что серия из поражений у «Анже» затянулась на четыре тура – в предыдущем команда уступила «Ренну» (1:2).

Информация для ставок

«Анже» проиграл в 5 последних матчах против «Монако»

«Монако» не пропускал голы в 4 из прошлых 5 домашних матчей против «Анже»

«Анже» проиграл в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей чемпионата

Прогноз

Мы считаем, что «Монако» сможет уверенно обыграть «Анже» в этом противостоянии. Рекомендуем ставку на фору (-1) гол в пользу хозяев по коэффициенту 1.62 в БК Лига Ставок.