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«Монпелье» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (07.08.2022)

сегодня, 13:29
Монпелье

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Монпелье» умеренным фаворитом этого матча. Сыграть победу хозяев поля компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.20. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.50, а победа «Труа» идет по цене 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.213.533.49
Лига Ставок 2.23 3.40 3.35
Мелбет 2.25 3.50 3.50
1XBET 2.25 3.50 3.50

Анализ линии голов дает понять, что аналитики рассматривают эту игру, как низовую. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

На финише прошлого сезона «Монпелье» угодил в кризис, лишившись шансов побороться за зону еврокубков. Команда закончила чемпионат на 13-м месте рейтинга, установив следующие показатели успешности: 12 побед, семь ничьих и 18 поражений.

«Труа», в отличие от предстоящего соперника, в предыдущем созыве Лиги 1 решала задачу с сохранением прописки в элите французского футбола. С этим заданием клуб справился успешно, завершив кампанию на 15-й позиции с такими результатами: 10 побед, 11 ничьих и 17 поражений.

Информация для ставок

  • «Монпелье» не побеждал «Труа» в 3 предыдущих очных встречах
  • «Труа» заработала четыре очка в двух матчах с «Монпелье» в прошлом сезоне – победа 1:0 и ничья 1:1
  • Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 предыдущих очных матчах

Прогноз

У «Монпелье» могут возникнуть проблемы в этом матче, где хозяевам будет противостоять неуступчивая «Труа». С учетом последних результатов команд в очных противостояниях, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.85 1.48 1.94 1.96 1.53 2.65
Лига Ставок 2.70 1.45 1.86 1.92 1.48 2.60
Мелбет 1.91 2.03
1XBET 1.91 2.03
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8c74bfjmvj36
сегодня в 13:42
Победу одержит «Монпелье»
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