«Монпелье» — «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (07.08.2022)

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сегодня, 13:29

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Монпелье» умеренным фаворитом этого матча. Сыграть победу хозяев поля компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 2.20. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.50, а победа «Труа» идет по цене 3.30.

Анализ линии голов дает понять, что аналитики рассматривают эту игру, как низовую. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

На финише прошлого сезона «Монпелье» угодил в кризис, лишившись шансов побороться за зону еврокубков. Команда закончила чемпионат на 13-м месте рейтинга, установив следующие показатели успешности: 12 побед, семь ничьих и 18 поражений.

«Труа», в отличие от предстоящего соперника, в предыдущем созыве Лиги 1 решала задачу с сохранением прописки в элите французского футбола. С этим заданием клуб справился успешно, завершив кампанию на 15-й позиции с такими результатами: 10 побед, 11 ничьих и 17 поражений.

Информация для ставок

«Монпелье» не побеждал «Труа» в 3 предыдущих очных встречах

«Труа» заработала четыре очка в двух матчах с «Монпелье» в прошлом сезоне – победа 1:0 и ничья 1:1

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 предыдущих очных матчах

Прогноз

У «Монпелье» могут возникнуть проблемы в этом матче, где хозяевам будет противостоять неуступчивая «Труа». С учетом последних результатов команд в очных противостояниях, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.80 в БК Лига Ставок.