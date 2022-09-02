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«Нант» — ПСЖ. Прогноз на матч Лиги 1 (03.09.2022)

вчера, 15:41
Нант

Ставки букмекеров

Букмекеры убеждены, что ПСЖ вновь обыграет «Нант». Ставки на победу гостей предстоящего матча играются по котировке 1.30, против 10.00 в пользу успеха «Нанта». Заключить пари на ничью компания Лига Ставок предлагает по цене 6.60.

Ставки на футбольные матчи

Также аналитики прогнозируют верховой формат в этом противостоянии. Ставки на ТБ(2,5) гола можно разместить по коэффициенту 1.38, ТМ(2,5) – 2.90.

Форма команд

«Нант» заработал четыре очка в двух последних турах Лиги 1. Успешная серия команды началась с домашнего матча против «Тулузы», которую удалось победить в волевом формате (3:1). Затем «канарейки» отправились на выезд к «Страсбуру», где была зафиксирована результативная ничья.

Таким образом, «Нант» поднялся в турнирной таблице на 10-е место, а гостевое поражение на поле «Марселя» остается единственным для команды.

ПСЖ вынужден делить позицию лидера Лиги 1 с «Марселем» и «Лансом» — у всех команд по 13 очков. Единственную осечку в чемпионате Франции парижане допустили в домашнем противостоянии с «Монако» (1:1).

В минувшую среду команда Кристофа Гальтье успешно сыграла на поле «Тулузы», забив сопернику три безответных гола.

Информация для ставок

  • ПСЖ забивал минимум три гола в 7 прошлых гостевых матчах Лиги 1
  • Ставка ТБ(2,5) прошла в 8 последних выездных матчах ПСЖ
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 6 предыдущих встречах на поле «Нанта»

Прогноз

«Нант» постепенно набрал форму, поэтому в домашней игре с ПСЖ «канарейки» могут дать достойный бой лидеру. С учетом атакующих способностей команд, рекомендуем поставить на ТБ(3) гола по коэффициенту 1.58 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:00
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:44
Победа гостей и оз
Гость
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