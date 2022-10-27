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ПСЖ – «Труа». Прогноз на матч Лиги 1 (29.10.2022)

вчера, 16:05
ПСЖ

Ставки букмекеров

У букмекеров нет сомнений в том, что ПСЖ выиграет этот матч. Ставки на успех домашней команды можно сыграть с минимальным коэффициентом 1.11. За ничью выставлена высокая цена 12.50, а победа «Труа» идет по котировке 27.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.1012.1628.50
Лига Ставок 1.11 11.00 22.00
Мелбет 1.11 12.50 27.00
1XBET 1.11 12.50 27.00

Аналитики компании Лига Ставок также убеждены в том, что команды продемонстрируют высокую результативность. Поставить на ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.23, ТМ(2,5) – 3.80.

Форма команд

ПСЖ демонстрирует ударные результаты в чемпионате Франции. Команда из Парижа выиграла восемь 10 десяти матчей и дважды сыграла вничью. На данный момент клуб удерживает лидерство в турнирной таблице, набрав в общей сложности 32 балла.

Выделим, что после крупной победы над «Аяччо» (3:0) в прошлом туре футболисты ПСЖ разгромили в Лиге чемпионов «Маккаби» со счетом 7:2.

«Труа» занимает 11-е место французского чемпионата. По итогам 12-и сыгранных туров этот клуб накопил 13 очков. Рассмотрим успешность команды на отрезке пяти прошлых матчей лиги: здесь у «Труа» одна победа, добытая на поле «Клермона» (3:1), поражение от «Ниццы» в гостях (2:3), а также три ничейных поединка – с «Реймсом» (2:2), «Аяччо» (1:1) и «Лорьяном» (2:2).

Информация для ставок

  • ПСЖ выиграл 4 из 5 домашних матчей в чемпионате Франции
  • «Труа» проиграл 4 из 6 гостевых матчей в Лиге 1
  • ПСЖ забил 35 голов в 12 сыгранных турах чемпионата Франции

Прогноз

Мы считаем, что ПСЖ крупно победит «Труа» в предыдущем матче. Рекомендуем поставить на фору (-2) гола в пользу хозяев поля по коэффициенту 1.42 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.36 1.34
Мелбет 3.80 1.23
1XBET 3.80 1.23
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:48
Ну здесь явным фаворитом является команда хозяев поля которые победят скорее всего с Европейским гандикапом (0:2) в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:13
ПСЖ выиграет этот матч
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