«Реймс» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

Ставки букмекеров
Больше шансов на успех в этой игре эксперты отводят гостям. Поставить на победу «Лиона» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.86, ничья – 3.70, а победа «Реймса» идет по котировке 4.30.
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сегодня, 19:05
Вместе с тем аналитики склоняются к умеренной результативности в этом противостоянии. Исход ТМ(2,5) голов играется по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.95.
Форма команд
«Реймс», набрав 35 баллов, базируется на 12-м месте чемпионата. В текущей кампании клуб одержал восемь побед и 11 раз сыграл вничью, допустив девять поражений от соперников.
Выделим, что в четырех минувших турах чемпионата «Реймс» стабильно набирал очки. Здесь у команды образовались победные матчи с «Монако» (2:1) и «Анже» (1:0), а также ничейные встречи со «Страсбуром» (1:1) и «Брестом» (1:1).
«Лион» сейчас сигнализирует с десятой позиции лиги, набрав 41 балл. В текущей кампании французской Лиги 1 «ткачи» добыли 11 побед и девять ничьих, проиграв восемь встреч своим оппонентам.
При этом «Лион» за три минувших тура заработал только три очка, обыграв в гостях «Лорьян» (4:1). Также в отчетный период команда проиграла «Ренну» (2:4) и «Лиллю» (0:1), а на стадии 1/8 финала Лиги Европы клуб прошел «Порту» (1:0 и 1:1).
Информация для ставок
- «Реймс» сыграл 1:1 в двух последних домашних матчах Лиги 1
- Соперники сыграли 1:1 в двух последних матчах на поле «Реймса»
- «Лион» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 матчей всех турниров
Прогноз
Ставка на «обе забьют – да» кажется оптимальным решением для этой игры. Пари с таким условием в букмекерской конторе Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.75.
Определенные положительные сдвиги у "ткачей" в Первой Лиге есть, за десять туров Лион потерпел всего три поражения и сохраняет шансы попасть в топ-6, другое дело что выход в 1/4 финала Лиги Европы и возможная победа в ней сейчас более приоритетная задача. Президент клуба перед началом сезона поставил задачу попасть в Лигу Чемпионов. Но неплохие зимние трансферы все же усилили клуб, календарь же ближайших поединков (Анже, Бордо, Брест) оставляет некий оптимизм подопечным Боша. Лион хорошо смотрится и на выезде, но посредственная линия защиты иногда портит абсолютно все.....
Тяжелейшее противостояния с Порту оставила много сил. Но выбора у Лиона сейчас нет. Команда Боша по праву считается фаворитом противостояния с Реймсом, но в первом круге "ткачи" уступили дома со счетом 1-2. Легкой прогулки не будет и сейчас. Если и придут три балла, наверняка виктория будет добыта с минимальным преимуществом. Хозяева в феврале отобрали очки у Страсбура и Монако, на "Огюст Делон" уступила четыре раза, но только однажды с разницей более чем в один мяч. И было это с ПСЖ. Фора +1 на хозяев кажется мне оптимальным вариантом.
Определенные положительные сдвиги у "ткачей" в Первой Лиге есть, за десять туров Лион потерпел всего три поражения и сохраняет шансы попасть в топ-6, другое дело что выход в 1/4 финала Лиги Европы и возможная победа в ней сейчас более приоритетная задача. Президент клуба перед началом сезона поставил задачу попасть в Лигу Чемпионов. Но неплохие зимние трансферы все же усилили клуб, календарь же ближайших поединков (Анже, Бордо, Брест) оставляет некий оптимизм подопечным Боша. Лион хорошо смотрится и на выезде, но посредственная линия защиты иногда портит абсолютно все.....
Тяжелейшее противостояния с Порту оставила много сил. Но выбора у Лиона сейчас нет. Команда Боша по праву считается фаворитом противостояния с Реймсом, но в первом круге "ткачи" уступили дома со счетом 1-2. Легкой прогулки не будет и сейчас. Если и придут три балла, наверняка виктория будет добыта с минимальным преимуществом. Хозяева в феврале отобрали очки у Страсбура и Монако, на "Огюст Делон" уступила четыре раза, но только однажды с разницей более чем в один мяч. И было это с ПСЖ. Фора +1 на хозяев кажется мне оптимальным вариантом.