«Реймс» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

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вчера, 10:33

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре эксперты отводят гостям. Поставить на победу «Лиона» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.86, ничья – 3.70, а победа «Реймса» идет по котировке 4.30.

Вместе с тем аналитики склоняются к умеренной результативности в этом противостоянии. Исход ТМ(2,5) голов играется по коэффициенту 1.90, ТБ (2,5) – 1.95.

Форма команд

«Реймс», набрав 35 баллов, базируется на 12-м месте чемпионата. В текущей кампании клуб одержал восемь побед и 11 раз сыграл вничью, допустив девять поражений от соперников.

Выделим, что в четырех минувших турах чемпионата «Реймс» стабильно набирал очки. Здесь у команды образовались победные матчи с «Монако» (2:1) и «Анже» (1:0), а также ничейные встречи со «Страсбуром» (1:1) и «Брестом» (1:1).

«Лион» сейчас сигнализирует с десятой позиции лиги, набрав 41 балл. В текущей кампании французской Лиги 1 «ткачи» добыли 11 побед и девять ничьих, проиграв восемь встреч своим оппонентам.

При этом «Лион» за три минувших тура заработал только три очка, обыграв в гостях «Лорьян» (4:1). Также в отчетный период команда проиграла «Ренну» (2:4) и «Лиллю» (0:1), а на стадии 1/8 финала Лиги Европы клуб прошел «Порту» (1:0 и 1:1).

Информация для ставок

«Реймс» сыграл 1:1 в двух последних домашних матчах Лиги 1

Соперники сыграли 1:1 в двух последних матчах на поле «Реймса»

«Лион» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 матчей всех турниров

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» кажется оптимальным решением для этой игры. Пари с таким условием в букмекерской конторе Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.75.