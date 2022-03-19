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«Реймс» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (20.03.2022)

вчера, 10:33
Лион

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой игре эксперты отводят гостям. Поставить на победу «Лиона» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.86, ничья – 3.70, а победа «Реймса» идет по котировке 4.30.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.193.791.92
Фонбет 4.20 3.70 1.85
Мелбет 4.42 3.82 1.89
1XBET 4.42 3.82 1.89
BetBoom 4.37 3.77 1.85

Вместе с тем аналитики склоняются к умеренной результативности в этом противостоянии. Исход ТМ(2,5) голов играется по коэффициенту 1.90, ТБ(2,5) – 1.95.

Форма команд

«Реймс», набрав 35 баллов, базируется на 12-м месте чемпионата. В текущей кампании клуб одержал восемь побед и 11 раз сыграл вничью, допустив девять поражений от соперников.

Выделим, что в четырех минувших турах чемпионата «Реймс» стабильно набирал очки. Здесь у команды образовались победные матчи с «Монако» (2:1) и «Анже» (1:0), а также ничейные встречи со «Страсбуром» (1:1) и «Брестом» (1:1).

«Лион» сейчас сигнализирует с десятой позиции лиги, набрав 41 балл. В текущей кампании французской Лиги 1 «ткачи» добыли 11 побед и девять ничьих, проиграв восемь встреч своим оппонентам.

При этом «Лион» за три минувших тура заработал только три очка, обыграв в гостях «Лорьян» (4:1). Также в отчетный период команда проиграла «Ренну» (2:4) и «Лиллю» (0:1), а на стадии 1/8 финала Лиги Европы клуб прошел «Порту» (1:0 и 1:1).

Информация для ставок

  • «Реймс» сыграл 1:1 в двух последних домашних матчах Лиги 1
  • Соперники сыграли 1:1 в двух последних матчах на поле «Реймса»
  • «Лион» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 матчей всех турниров

Прогноз

Ставка на «обе забьют – да» кажется оптимальным решением для этой игры. Пари с таким условием в букмекерской конторе Фонбет можно заключить по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.48 1.93 1.97 1.53 2.66
Фонбет 1.88 1.95
Мелбет 1.93 2.01
1XBET 1.93 2.01
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:44
Середняк, который на постоянной основе в последнее время стал набирать очки. Вылететь у Реймса уже не получится, в случае побед в ближайших турах открывается перспектива еврокубков. Но этого не произойдет. Максимум для подопечных Гарсии место в первой десятке. Что и есть настоящий уровень Реймса. Но в последних матчах хозяева показывают хорошие результаты, на равных играют с топ соперниками и редко уступают. Преимуществом команды является и домашнее поле. "Красно-белые" практически не уходят с него без забитых мячей.....
Определенные положительные сдвиги у "ткачей" в Первой Лиге есть, за десять туров Лион потерпел всего три поражения и сохраняет шансы попасть в топ-6, другое дело что выход в 1/4 финала Лиги Европы и возможная победа в ней сейчас более приоритетная задача. Президент клуба перед началом сезона поставил задачу попасть в Лигу Чемпионов. Но неплохие зимние трансферы все же усилили клуб, календарь же ближайших поединков (Анже, Бордо, Брест) оставляет некий оптимизм подопечным Боша. Лион хорошо смотрится и на выезде, но посредственная линия защиты иногда портит абсолютно все.....
Тяжелейшее противостояния с Порту оставила много сил. Но выбора у Лиона сейчас нет. Команда Боша по праву считается фаворитом противостояния с Реймсом, но в первом круге "ткачи" уступили дома со счетом 1-2. Легкой прогулки не будет и сейчас. Если и придут три балла, наверняка виктория будет добыта с минимальным преимуществом. Хозяева в феврале отобрали очки у Страсбура и Монако, на "Огюст Делон" уступила четыре раза, но только однажды с разницей более чем в один мяч. И было это с ПСЖ. Фора +1 на хозяев кажется мне оптимальным вариантом.
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