«Сент-Этьен» — «Осер». Прогноз на матч плей-офф раунда чемпионата Франции (29.05.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом этой встречи. На победу «Осера» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 3.73. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.28, а победа хозяев принесет игрокам неплохой выигрыш по коэффициенту 2.15.
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В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.1. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Сент-Этьен» не выигрывал больше месяца, и эта негативная серия отразилась на результатах и откинула команду в зону вылета. Теперь команда борется за прописку в элите и в первом поединке побывала в гостях у нынешнего соперника и обменявшись голами, оформила ничью (1:1).
«Осер» лишь в конце домашнего матча сумел забить мяч и завершить поединок вничью. Выездная встреча будет еще более сложной, но коллектив готов к испытаниям и отважной борьбе за высший французский дивизион.
Информация для ставок
- «Сент-Этьен» не может победить в семи матчах кряду
- Беспроигрышная серия «Осера» составляет девять поединков
- Шесть минувших очных встреч завершились вничью
- Десять из одиннадцати последних игр с участием «Сент-Этьена» закончились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ждет не самая интересная игра. Здесь не место открытому футболу, опасным моментам и голам. Оба коллектива постараются сохранить ворота в неприкосновенности и вполне возможно, что им это удастся. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в БК Фонбет по коэффициенту 1.7.