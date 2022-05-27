Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболФранция. Лига 1 2021/2022

«Сент-Этьен» — «Осер». Прогноз на матч плей-офф раунда чемпионата Франции (29.05.2022)

вчера, 21:12
Сент-Этьен

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не смогли определиться с явным фаворитом этой встречи. На победу «Осера» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 3.73. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.28, а победа хозяев принесет игрокам неплохой выигрыш по коэффициенту 2.15.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.093.493.57
Фонбет 2.05 3.55 3.50
Мелбет 2.06 3.44 4.16
1XBET 2.06 3.44 4.16
BetBoom 2.15 3.43 3.63

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.1. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.7. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Сент-Этьен» не выигрывал больше месяца, и эта негативная серия отразилась на результатах и откинула команду в зону вылета. Теперь команда борется за прописку в элите и в первом поединке побывала в гостях у нынешнего соперника и обменявшись голами, оформила ничью (1:1).

«Осер» лишь в конце домашнего матча сумел забить мяч и завершить поединок вничью. Выездная встреча будет еще более сложной, но коллектив готов к испытаниям и отважной борьбе за высший французский дивизион.

Информация для ставок

  • «Сент-Этьен» не может победить в семи матчах кряду
  • Беспроигрышная серия «Осера» составляет девять поединков
  • Шесть минувших очных встреч завершились вничью
  • Десять из одиннадцати последних игр с участием «Сент-Этьена» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ждет не самая интересная игра. Здесь не место открытому футболу, опасным моментам и голам. Оба коллектива постараются сохранить ворота в неприкосновенности и вполне возможно, что им это удастся. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в БК Фонбет по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.44 1.57 1.78 2.07 1.39 2.99
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.81 2.17
1XBET 1.81 2.17
BetBoom 2.51 1.56 1.78 2.09 1.44 2.91
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:17
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 21:21
Победа первой команды.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 