«Страсбур» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

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вчера, 11:43

Ставки букмекеров

В этой паре симпатии экспертов на стороне хозяев стадиона. Поставить на победу «Страсбура» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80. За ничью предложена цена 3.80, а победа «Нанта» идет в линии по котировке 4.30.

Между тем, аналитики отдают предпочтение низовому формату противостояния. Исход ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.00.

Форма команд

К предстоящей игре «Страсбур» подходит на четвертом месте чемпионата. За 22 проведенных тура клуб организовал 10 побед и пять ничьих, что суммарно принесло ему 35 баллов и текущую позицию в зоне еврокубков.

При этом в минувшем туре Лиги 1 «Страсбур» уступил в гостях «Бордо» (3:4), хотя прежде команда одержала три победы подряд, обыграв «Клермон» (2:0), «Монпелье» (3:1) и «Мец» (2:0).

«Нант» базируется на десятой строчке рейтинга со следующими показателями успешности: девять побед, пять мировых встреч и восемь поражений. При этом «канарейки» взяли 10 из 15 возможных очков в пяти предыдущих турах.

В последней игре лиги команда результативно обыграла дома «Лорьян» (4:2), а в 1/8 финала Кубка Франции «Нант» сломил сопротивление «Бреста» на своем поле (2:0).

Информация для ставок

«Страсбур» забивал минимум 2 гола в 6 из прошлых 7 матчей лиги

«Страсбур» и «Нант» сыграли на ТБ (2,5) в 4 из прошлых 5 очных встреч

(2,5) в 4 из прошлых 5 очных встреч В 2 из последних 3 матчах «Нанта» во всех турнирах прошла ставка ТБ (2,5)

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