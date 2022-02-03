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«Страсбур» — «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (06.02.2022)

вчера, 11:43

Ставки букмекеров

В этой паре симпатии экспертов на стороне хозяев стадиона. Поставить на победу «Страсбура» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.80. За ничью предложена цена 3.80, а победа «Нанта» идет в линии по котировке 4.30.

Франция. Лига 1 2021/2022
Страсбур
Нант
- : -
06 февраля 2022, 17:00
воскресенье
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.783.954.55
Фонбет 1.80 3.80 4.30
Мелбет 1.85 3.82 4.70
1XBET 1.85 3.82 4.70
BetBoom 1.78 3.91 4.62

Между тем, аналитики отдают предпочтение низовому формату противостояния. Исход ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.00.

Форма команд

К предстоящей игре «Страсбур» подходит на четвертом месте чемпионата. За 22 проведенных тура клуб организовал 10 побед и пять ничьих, что суммарно принесло ему 35 баллов и текущую позицию в зоне еврокубков.

При этом в минувшем туре Лиги 1 «Страсбур» уступил в гостях «Бордо» (3:4), хотя прежде команда одержала три победы подряд, обыграв «Клермон» (2:0), «Монпелье» (3:1) и «Мец» (2:0).

«Нант» базируется на десятой строчке рейтинга со следующими показателями успешности: девять побед, пять мировых встреч и восемь поражений. При этом «канарейки» взяли 10 из 15 возможных очков в пяти предыдущих турах.

В последней игре лиги команда результативно обыграла дома «Лорьян» (4:2), а в 1/8 финала Кубка Франции «Нант» сломил сопротивление «Бреста» на своем поле (2:0).

Информация для ставок

  • «Страсбур» забивал минимум 2 гола в 6 из прошлых 7 матчей лиги
  • «Страсбур» и «Нант» сыграли на ТБ(2,5) в 4 из прошлых 5 очных встреч
  • В 2 из последних 3 матчах «Нанта» во всех турнирах прошла ставка ТБ(2,5)

Прогноз

«Страсбур» сейчас успешен и результативен в атаке, но и «Нант» стабильно берет очки, вскрывая защиту соперников. Поэтому, в этом матче предлагаем поставить на ТБ(2) голов по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.64 1.52 1.87 2.01 1.45 2.86
Фонбет 1.80 2.00
Мелбет 1.86 2.09
1XBET 1.86 2.09
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 12:39
В этом матче скорее всего ожидается тотал больше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 11:45
Хозяева не проиграют
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