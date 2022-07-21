«Кевийи» — «Родез». Прогноз на матч французской Лиги 2 (30.07.2022)

Ставки букмекеров
Эксперты не отдают предпочтение одной из команд в этой игре. Поставить на победу «Кевийи» можно по коэффициенту 2.55, за ничью предложена цена 3.00, а победа «Родеза» играется по котировке 2.85.
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30 июля 2022
суббота
Линия на голы идет с преимуществом в сторону низкой результативности. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.60, ТБ(2,5) – 2.15.
Форма команд
«Кевийи» избежал понижения в классе по итогам прошлого сезона Лиги 2. Регулярный чемпион клуб завершил на 18-м месте, получив право сыграть в стыковых поединках.
В противостоянии из двух матчей против «Вилфранш» футболисты «Кевийи» не оставили шансов сопернику, добыв две победы – 3:1 в гостях и 2:0 дома.
«Родез» опередил предстоящего соперника на три балла, завершив прошлый розыгрыш чемпионата на 17-м месте. Так клуб избежал проблем, связанных с борьбой за выживание. Выделим, что футболисты «Родеза» провели 10 победных и 13 ничейных матчей, допустив 15 поражений от оппонентов.
Информация для ставок
- «Кевийи» забил 33 гола за 38 туров прошлого сезона Лиги 2
- Атака «Родеза» организовала 32 мяча в минувшем сезоне чемпионата
- Соперники сыграли на ТМ(2,5) гола в 3 из прошлых 4 очных встреч
Прогноз
«Кевийи» и «Родез» стабильно играют низом в очных встречах и не славятся результативной атакой. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по коэффициенту 1.60 в букмекерской конторе Лига Ставок.