«Годой-Крус» — «Дефенса и Хустисия». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (15.07.2023)

1689169432

сегодня, 16:43

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Годой-Крус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Дефенса и Хустисия» оценивается по 3.35, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.67. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Годой-Крус» не проигрывает уже несколько матчей в чемпионате Аргентины и старается держаться в зоне плей-офф. Коллектив располагается на восьмом месте с 37 очками и отстает от нынешнего соперника на три пункта. В случае победы хозяевам удастся порадовать болельщиков и руководство и при некоторых обстоятельствах повысить свою позицию на одну-две строчки. Два последних матча «Годо-Крус» завершились ничьей с «Велес» Сарсфилд (1:1) и победой с «Платенсе» (2:1).

«Дефенса и Хустисия» проводит отличный сезон и закономерно идет в первой пятерке команд Суперлиги Аргентины. Коллектив набрал 40 баллов и занимает пятое место. У команды очень хорошая возможность остаться в зоне плей-офф, если она на перестанет стабильно набирать очки. В предстоящей встрече их ждет сложный соперник и даже ничья стала бы хорошим результатам. В прошлом туре «Дефенса и Хустисия» сыграла вничью с «Ланусом» (2:2), а ранее обыграла на выезде «Арсенал Саранди» (2:1).

Информация для ставок

«Годой-Крус» проиграл только два поединка из десяти последних во всех турнирах

«Дефенса и Хустисия» выиграла пять выездных матчей из последних десяти

«Годой-Крус» выиграл два последних поединка у «Дефенса и Хустисия»

Прогноз

«Годой-Крус» играет на своем поле и постарается набрать максимум очков, чтобы остаться в зоне плей-офф. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.