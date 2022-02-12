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«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.02.2022)

вчера, 09:36

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 2.45 на победу «Ювентуса», остановить свой выбор на победе «Аталанты» можно по коэффициенту 2.96, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.983.512.49
Фонбет 2.90 3.40 2.45
Мелбет 3.00 3.52 2.51
1XBET 3.00 3.52 2.51
BetBoom 2.93 3.46 2.45

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.84. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Аталанта» явно не в форме на данном этапе сезона. Команда не может выиграть уже несколько поединков кряду, а последние два вообще проиграла. Сначала в чемпионате в домашнем поединке «Кальяри» (1:2), а затем также на своем поле, но в 1/4 финала кубка страны «Фиорентине» (2:3). После 23 игр клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

«Ювентус» расположился одной строчкой выше и опережает нынешнего соперника всего на два балла. Туринский клуб также принял участие в четвертьфинале кубка Италии и минимально обыграл «Сассуоло» со счетом (2:1). В последнем туре чемпионата была зафиксирована домашняя победа над «Вероной» со счетом (2:0).

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Аталанты» насчитывает четыре игры (две ничьих и два поражения)
  • Беспроигрышная серия «Ювентуса» составляет пять поединков (четыре победы и ничья)
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Аталанты» (1:0)
  • В трех из пяти последних матчах «Ювентус» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности

Прогноз

Мы увидим игру двух очень сильных команд, которые демонстрируют достаточно содержательную игру. Ожидается боевой, но очень интересный поединок, где трудно сказать, кто же будет доминировать на поле и победит, поэтому предлагаем сделать ставку на обмен голами по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.44 2.02 1.88 1.61 2.46
Фонбет 1.97 1.85
Мелбет 2.03 1.92
1XBET 2.03 1.92
Все комментарии
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b8aege5f2gm7
вчера в 11:04
Футбольный клуб «Ювентус» выиграет матч.
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