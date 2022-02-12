«Аталанта» — «Ювентус». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.02.2022)

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вчера, 09:36

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает интересный коэффициент 2.45 на победу «Ювентуса», остановить свой выбор на победе «Аталанты» можно по коэффициенту 2.96, а взять ничью предлагают по коэффициенту 3.45.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.84. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.95. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Аталанта» явно не в форме на данном этапе сезона. Команда не может выиграть уже несколько поединков кряду, а последние два вообще проиграла. Сначала в чемпионате в домашнем поединке «Кальяри» (1:2), а затем также на своем поле, но в 1/4 финала кубка страны «Фиорентине» (2:3). После 23 игр клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

«Ювентус» расположился одной строчкой выше и опережает нынешнего соперника всего на два балла. Туринский клуб также принял участие в четвертьфинале кубка Италии и минимально обыграл «Сассуоло» со счетом (2:1). В последнем туре чемпионата была зафиксирована домашняя победа над «Вероной» со счетом (2:0).

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Аталанты» насчитывает четыре игры (две ничьих и два поражения)

Беспроигрышная серия «Ювентуса» составляет пять поединков (четыре победы и ничья)

Минувшая очная встреча завершилась победой «Аталанты» (1:0)

В трех из пяти последних матчах «Ювентус» сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности

Прогноз

Мы увидим игру двух очень сильных команд, которые демонстрируют достаточно содержательную игру. Ожидается боевой, но очень интересный поединок, где трудно сказать, кто же будет доминировать на поле и победит, поэтому предлагаем сделать ставку на обмен голами по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Фонбет.