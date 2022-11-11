«Монца» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.11.2022)

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вчера, 19:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры так и не определились с явным фаворитом в этой встрече. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Салернитаны» оценивается коэффициентом 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Также букмекеры предлагают ставки на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.98. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.7.

Форма команд

«Монца» после победы над «Вероной» (2:0) отправилась в Рим, где сразилась с «Лацио». Поразить ворота римлян не удалось, по итогу 90 минут на табло было зафиксировано минимальное поражение со счетом (0:1). В таблице новичок высшего дивизиона располагается на 15 месте и имеет отрыв от зоны вылета в шесть очков.

«Салернитана» продолжает удерживать позиции в центре таблицы. Коллектив набрал 17 баллов после 14 туров и закрепился на 11 месте. В минувших турах, правда, победить не удалось, ничья с «Кремонезе» (2:2) и гостевое поражение от «Фиорентины» (1:2).

Информация для ставок

«Монца» потерпела три поражения последних четырех встречах

У «Салернитаны» три победы в последних шести играх

Три минувших поединка «Салернитаны» завершились результатом «обе забьют»

Четыре из пяти последних домашних матчей «Монцы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре верим, что обе команды не будут играть в оборонительный футбол и порадуют публику забитыми мячами, поэтому рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.