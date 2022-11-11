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«Монца» — «Салернитана». Прогноз на матч итальянской Серии А (13.11.2022)

вчера, 19:34
Салернитана

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию, то можно сделать вывод, что букмекеры так и не определились с явным фаворитом в этой встрече. Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. Успех «Салернитаны» оценивается коэффициентом 3.6, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.113.273.70
Лига Ставок 2.18 3.35 3.50
Мелбет 2.19 3.42 3.74

Также букмекеры предлагают ставки на ТБ 2.5 по коэффициенту 1.85 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.98. Если верите, что команды обменяются голами, то залетит коэффициент 1.7.

Форма команд

«Монца» после победы над «Вероной» (2:0) отправилась в Рим, где сразилась с «Лацио». Поразить ворота римлян не удалось, по итогу 90 минут на табло было зафиксировано минимальное поражение со счетом (0:1). В таблице новичок высшего дивизиона располагается на 15 месте и имеет отрыв от зоны вылета в шесть очков.

«Салернитана» продолжает удерживать позиции в центре таблицы. Коллектив набрал 17 баллов после 14 туров и закрепился на 11 месте. В минувших турах, правда, победить не удалось, ничья с «Кремонезе» (2:2) и гостевое поражение от «Фиорентины» (1:2).

Информация для ставок

  • «Монца» потерпела три поражения последних четырех встречах
  • У «Салернитаны» три победы в последних шести играх
  • Три минувших поединка «Салернитаны» завершились результатом «обе забьют»
  • Четыре из пяти последних домашних матчей «Монцы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этой игре верим, что обе команды не будут играть в оборонительный футбол и порадуют публику забитыми мячами, поэтому рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.90 1.41 1.94 1.88 1.54 2.49
Лига Ставок 2.85 1.41 1.91 1.86 1.53 2.47
Мелбет 1.97 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:14
В этом матче скорее всего ожидается что обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
Гость
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