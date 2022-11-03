«Салернитана» — «Кремонезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (05.11.2022)

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вчера, 18:05

Ставки букмекеров

Котировки на данную игру предоставлены без явного перевеса в сторону хозяев поля. Взять победу «Салернитаны» можно по коэффициенту 2.1, в случае победы гостей зайдет коэффициент 3.35. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55 в букмекерской конторе Лига Ставок.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.89. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять по коэффициенту 1.91. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Салернитана» находится в хорошей форме на данном этапе турнира и находится в самом центре таблицы на 10 месте, имея в копилке 16 очков. Такого результата удалось в том числе и благодаря победам в последних турах над «Лацио» и «Специей» (3:1) и (1:0).

«Кремонезе» не сумел поразить ворота своих соперников в минувших двух турах, расписав нулевую ничью с «Удинезе», а также проиграв на своем поле конкуренту по зоне вылета «Сампдории» (0:1). Неудачные выступления откинули клуб на самое дно турнирной таблицы с пятью баллами в активе.

Информация для ставок

«Салернитана» победила три раза в последних четырех играх

«Кремонезе» оформило три ничьих в последних четырех поединках

Шесть из восьми минувших очных встреч закончились результатом ТМ 2.5

Четыре из шести последних матчей «Кремонезе» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

Скорее всего, хозяева будут владеть преимуществом, но не факт, что его хватит для победы, поэтому предлагаем загрузить на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.75.