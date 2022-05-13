«Сампдория» — «Фиорентина» . Прогноз на матч итальянской Серии А (16.05.2022)

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вчера, 17:00

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение гостевому коллективу. На победу «Фиорентины» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.88. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.85, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.73. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.1. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Сампдория» официально еще не гарантировала себе прописку на будущий сезон, но очень близка к этому. За два поединка до конца чемпионата команда на четыре очка опережает зону вылета и находится на 15 месте в таблице. В минувших турах не обыграла дома «Дженоа» (1:0), а также уступила в Риме «Лацио» (0:2).

«Фиорентина» не может позволить себе расслабиться ведь идет отчаянная борьба за путевки в ЛЕ и ЛК. Команда имеет в копилке 59 очков, ровно столько же, как и у «Аталанты» с «Ромой». В последнем туре как раз и удалось переиграть римских «волков» со счетом (2:0) и по дополнительным показателям опередить «Аталанту».

Информация для ставок

«Сампдория» смогла победить лишь в одном из шести последних поединков

У «Фиорентины» четыре поражения в пяти последних встречах

Четырнадцать предыдущих матчей между командами закончились результатом «обе забьют»

Три последних игры «Сампдории» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Верим, что данная встреча будет наполнена опасными моментами и что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей, как в предыдущих очных встречах. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.7.