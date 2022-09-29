«Сампдория» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.10.2022)

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вчера, 13:25

Ставки букмекеров

Явного фаворита в данной игре букмекеры определить не смогли. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.23 на победу «Сампдории». Успех «Монцы» порадует коэффициентом 3.15, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.45.

Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.94, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.85. На исход «обе забьют» дается коэффициент 1.75.

Форма команд

«Сампдория» три последних поединка проиграла с одинаковым счетом (1:2). На пути команды были скромные «Специа» и «Верона», а также чемпион страны «Милан». В таблице после семи туров коллектив занимает последнее место, имея лишь два очка в копилке.

«Монца» также находится в зоне вылета, но сумела набрать на два балла больше. Новичок элиты в минувшем туре сотворил настоящую сенсацию, добыв дома минимальную победу (1:0) в игре с туринским «Ювентусом». Чуть ранее клуб сразился на выезде с «Лечче» и расписал ничью (1:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Сампдории» насчитывает семь встреч (пять поражений и две ничьих)

«Монца» не может победить на выезде в четырех матчах кряду

Четыре минувших поединка «Сампдории» завершились результатом «обе забьют»

Три последних игры «Монцы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Игра будет очень непростой для обеих команд. Явного фаворита здесь нет, а потому, скорее всего, поединок пройдет без тотального преимущества одного из коллективов. Смеем предположить, футболисты все же поразят ворота друг друга, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.