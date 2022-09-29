«Сампдория» — «Монца». Прогноз на матч итальянской Серии А (02.10.2022)

Ставки букмекеров
Явного фаворита в данной игре букмекеры определить не смогли. Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.23 на победу «Сампдории». Успех «Монцы» порадует коэффициентом 3.15, а на ничью можно загрузить по коэффициенту 3.45.
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02 октября 2022, 16:00
воскресенье
Также букмекеры предлагают в своей линии достаточно интересные коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.94, а поверить в ТМ 2.5 предлагают по коэффициенту 1.85. На исход «обе забьют» дается коэффициент 1.75.
Форма команд
«Сампдория» три последних поединка проиграла с одинаковым счетом (1:2). На пути команды были скромные «Специа» и «Верона», а также чемпион страны «Милан». В таблице после семи туров коллектив занимает последнее место, имея лишь два очка в копилке.
«Монца» также находится в зоне вылета, но сумела набрать на два балла больше. Новичок элиты в минувшем туре сотворил настоящую сенсацию, добыв дома минимальную победу (1:0) в игре с туринским «Ювентусом». Чуть ранее клуб сразился на выезде с «Лечче» и расписал ничью (1:1).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «Сампдории» насчитывает семь встреч (пять поражений и две ничьих)
- «Монца» не может победить на выезде в четырех матчах кряду
- Четыре минувших поединка «Сампдории» завершились результатом «обе забьют»
- Три последних игры «Монцы» закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Игра будет очень непростой для обеих команд. Явного фаворита здесь нет, а потому, скорее всего, поединок пройдет без тотального преимущества одного из коллективов. Смеем предположить, футболисты все же поразят ворота друг друга, поэтому предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.