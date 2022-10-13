«Специа» — «Кремонезе». Прогноз на матч итальянской Серии А (16.09.2022)

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вчера, 14:08

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться оказалось трудно, поэтому выставили коэффициенты без перевеса в сторону одной из команд. Сделать ставку на победу «Специи» можно по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если есть уверенность в победе гостей, то ее можно взять по коэффициенту 3.13, в случае ничейного результата порадует коэффициент 3.15.

За тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 1.95, тогда как ТМ 2.5 оценивается по коэффициенту 1.85. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Специа» не смогла поразить ворота своих соперников в последних турах чемпионата и уступила «Лацио» и «Монце» (0:4) и (0:2). Конечно, такие результаты не улучшают турнирное положение команды, и она после девяти игр находится лишь на 15 месте, имея восемь очков в активе.

«Кремонезе» завоевал лишь три балла за такое же количество матчей и справедливо находится зоне вылета. Команда несколько дней назад сразилась с лидером чемпионата «Наполи» и сгорела на своем поле (1:4). Чуть ранее сразилась в гостях с «Лечче» и привезла домой лишь один балл, ничья (1:1).

Информация для ставок

«Специа» проиграла три раза в последних четырех встречах

У «Кремонезе» три ничьих в последних пяти играх

Шесть из семи минувших очных поединков закончились результатом «обе забьют – нет»

В семи из восьми последних матчах «Специи» было забито минимум два гола

Прогноз

Нас ждет игра примерно равных по классу команд. Здесь очень трудно сказать, кто будет владеть преимуществом и окажется сильнее, поэтому предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.15 в букмекерской конторе Лига Ставок.