«Венеция» — «Дженоа». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.02.2022)

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вчера, 10:55

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров не имеют перевеса в сторону одной из команд. Поставить на победу «Венеции» можно по коэффициенту 2.58 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 2.93. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.22.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 2.15. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.68. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Венеция» одержала победу в последнем поединке против «Торино» (2:1) и благодаря этому успеху покинула зону вылета. После 24 игр коллектив находится на 17 месте, имея в копилке 21 балл. Также чуть ранее коллектив провел встречи с топ-клубами страны и уступил «Интеру» и «Наполи» (1:2) и (0:2).

«Дженоа» продолжает набирать очки благодаря оформлению ничьих. Команда разошлась миром с «Салернитаной» (1:1), а также дважды расписала нулевую ничью с римской «Ромой» и «Удинезе». В турнирной таблице команда расположилась на две сточки ниже своего соперника и имеет на шесть очков меньше.

Информация для ставок

Бзвыигрышная домашняя серия «Венеции» насчитывает четыре поединка (три поражения и одна ничья)

«Дженоа» завершила вничью четыре из пяти последних матчей (без учета дополнительного времени)

Минувшая очная встреча закончилась нулевой ничьей

Три из четырех последних игр «Венеции» закончились результатом «обе забьют», а «Дженоа» — «обе забьют – нет»

Прогноз

В данном поединке нет однозначного фаворита и нет точного понимания, на чьей стороне будет владение мячом и преимущество в целом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 3.22.