«Венеция» — «Сампдория». Прогноз на матч итальянской Серии А (20.03.2022)

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вчера, 12:21

Ставки букмекеров

В этом поединке котировки букмекеров не имеют перевеса в сторону одной из команд. Поставить на победу «Венеции» можно по коэффициенту 2.74 в букмекерской конторе Фонбет. В случае победы гостей залетит коэффициент 2.7. Если же будет ничейный результат, то порадует коэффициент 3.4.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.87. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 1.9. Ставку на «обе забьют» можно взять по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Венеция» не может победить уже больше месяца. За это время команда трижды проиграла «Вероне» (1:3), «Сассуоло» (1:4) и «Лацио» (0:1), а также расписала ничью с «Дженоа» (1:1). Такие результаты оставляют коллектив в зоне вылета на 18 строчке с отставанием от ближайшего конкурента в три очка.

«Сампдория» также не смогла порадовать болельщиков победами в последних встречах. Коллектив совсем недавно уступил «Ювентусу» (1:3), а также «Удинезе» (1:2). От зоны вылета клуб расположен недалеко, всего на расстоянии четырех очков и располагается в данный момент на 16 месте в таблице.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Венеции» насчитывает четыре поединка

«Сампдория» проиграла четыре из пяти последних матчей

Пять из шести минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют»

Три последних игры с участием «Сампдории» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

В данном поединке нет однозначного фаворита и нет точного понимания, на чьей стороне будет владение мячом и преимущество в целом. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью в БК Фонбет. Коэффициент на данное событие составит 3.4.