«Палермо» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

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сегодня, 14:48

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явного фаворита в данной встречи нет. Поставить на победу гостевого коллектива можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3. Если же неожиданной победы добьются хозяева, то зайдет коэффициент 2.35. Ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 2.05. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают за 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Палермо» в прошлом туре устроило голевую перестрелку на выезде с «Козенцой» и уступил со счетом (2:3). Чуть ранее коллектив дважды сохранил ворота в неприкосновенности и обыграл «Парму» и «Модену» (1:0) и (2:0) соответственно. В таблице команда идет на 13 месте имея в активе 15 баллов.

«Венеция» после 13 поединков в зоне вылета на предпоследнем месте. Команда последние противостояния с «Реджиной» и «Комо» проиграла (1:2) и (0:1), а всего в копилке у команды лишь девять очков.

Информация для ставок

«Палермо» дважды выиграл и дважды сыграл вничью в последних пяти играх

Безвыигрышная серия «Венеции» насчитывает шесть матчей (пять поражений и ничья)

Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Восемь из десяти последних поединков «Палермо» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Очные встречи между данными коллективами всегда проходят осторожно с большим акцентом на оборону. Скорее всего, данная традиция продолжится. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.75.