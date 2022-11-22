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«Палермо» — «Венеция». Прогноз на матч итальянской Серии В (27.11.2022)

сегодня, 14:48
Палермо

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явного фаворита в данной встречи нет. Поставить на победу гостевого коллектива можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3. Если же неожиданной победы добьются хозяева, то зайдет коэффициент 2.35. Ничью предлагают по коэффициенту 3.35.

Италия. Серия B 2022/2023
Палермо
Венеция
ПроигрышВыигрышВыигрышНичьяНичья
- : -
27 ноября 2022, 20:00
воскресенье
ПроигрышПроигрышПроигрышНичьяПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.38 3.30 3.00
Мелбет 2.32 3.20 3.11
1XBET 2.36 3.34 2.99

Тотал больше 2.5 мячей в этой игре можно взять по коэффициенту 2.05. Тотал меньше 2.5 букмекеры предлагают за 1.75. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Палермо» в прошлом туре устроило голевую перестрелку на выезде с «Козенцой» и уступил со счетом (2:3). Чуть ранее коллектив дважды сохранил ворота в неприкосновенности и обыграл «Парму» и «Модену» (1:0) и (2:0) соответственно. В таблице команда идет на 13 месте имея в активе 15 баллов.

«Венеция» после 13 поединков в зоне вылета на предпоследнем месте. Команда последние противостояния с «Реджиной» и «Комо» проиграла (1:2) и (0:1), а всего в копилке у команды лишь девять очков.

Информация для ставок

  • «Палермо» дважды выиграл и дважды сыграл вничью в последних пяти играх
  • Безвыигрышная серия «Венеции» насчитывает шесть матчей (пять поражений и ничья)
  • Четыре минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5
  • Восемь из десяти последних поединков «Палермо» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Очные встречи между данными коллективами всегда проходят осторожно с большим акцентом на оборону. Скорее всего, данная традиция продолжится. Сделать ставку на ТМ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.31 1.53 1.70 2.04 1.35 2.82
Мелбет 1.77 2.05
1XBET 1.78 2.10
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 15:25
Палермо не проиграет этот матч
Гость
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