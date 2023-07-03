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«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес». Прогноз на матч МЛС (05.07.2023)

вчера, 19:35
Лос-Анджелес

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче букмекеры называют «Лос-Анджелес» ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2. Сделать выбор в пользу хозяев можно по 3.5, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.8

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.613.991.99
Pari 3.45 3.85 2.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.25. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.58.

Форма команд

«Лос-Анджелес Гэлакси» идет на предпоследнем месте в своей конференции и смог набрать всего 16 очков, уступая ближайшему сопернику уже шесть очков. От зоны плей-офф коллектив отделяет девять баллов, что отыграть будет очень сложно. В городском дерби против одного из лидеров Западной конференции шансов у хозяев добиться победы немного, но футболисты постараются удивить соперника. Два последних матча «Лос-Анджелес Гэлакки» завершились ничьими с «Сан-Хосе Эртквейкс» (2:2) и «Колорадо Рэпидс» (0:0).

«Лос-Анджелес» в отличие от своего соперника идет среди лидеров и набрал уже 32 очка. Команда занимает второе место и отстает от лидера «Сент-Луис Сити» всего на три пункта. В принципиальном матче со своими соседями, гости постараются провести хороший поединок и добиться желаемого результата. В прошлой игре «Лос-Анджелес» проиграл на выезде «Даллаусу» (0:2), а ранее проиграл и «Ванкуверу» (2:3).

Информация для ставок

  • «Лос-Анджелес» проиграл четыре из шести последних матчей за последнее время
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» завершил ничьими четыре последние встречи в МЛС
  • «Лос-Анджелес» обыграл «Лос-Анджелес Гэлакси» в трех из пяти последних матчах при двух поражениях
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что матч будет напряженным, но команды смогут отличиться в воротах соперника минимум по одному разу. Сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.58 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.56 2.01 1.88
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:02
В этой встрече гости не должны проиграть, возможно сыграют в ничью!
Гость
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