«Лутон Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч кубка ФА (27.02.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.28. Поставить на «Лутон Таун» можно по 10.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.2.
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сегодня, 23:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.
Форма команд
«Лутон Таун» имеет проблемы в АПЛ и проиграл три последних матча. Команда идет в зоне вылета на 18 месте с 20 баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. В матче кубка ФА хозяев ждет настоящее испытание со стороны чемпиона Англии, и они готовы отдать все силы на поле, чтобы создать «горожанам» проблемы. В прошлом туре АПЛ «Лутон Таун» проиграл на выезде «Ливерпулю» (1:4), а ранее на своем поле уступил и «Манчестер Юнайтед» (1:2).
«Манчестер Сити» находится в самом разгаре борьбы за чемпионство и Пепу Гвардиоле приходится правильно расходовать свои ресурсы, чтобы успешно играть в нескольких турнирах сразу. В Лиге чемпионов благодаря победе над «Копенгагено» (3:1) у команды большие шансы на проход дальше, а в кубке ФА придется еще постараться. В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Борнмут» (1:1), а ранее с тем же счетом выиграл у «Брентфорда» (1:0).
Информация для ставок
- «Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Лутон Таун» проиграл пять из десяти домашних матчей за последнее время
- «Горожане» выиграли три из пяти последних встреч с «Лутон Таун» при двух ничьих
- Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Манчестер Сити» является большим фаворитом и постарается решить вопрос с андердогом уже в начале поединка. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в первом тайме по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.