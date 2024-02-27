«Лутон Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч кубка ФА (27.02.2024)

1709018998

сегодня, 10:29

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.28. Поставить на «Лутон Таун» можно по 10.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Лутон Таун» имеет проблемы в АПЛ и проиграл три последних матча. Команда идет в зоне вылета на 18 месте с 20 баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. В матче кубка ФА хозяев ждет настоящее испытание со стороны чемпиона Англии, и они готовы отдать все силы на поле, чтобы создать «горожанам» проблемы. В прошлом туре АПЛ «Лутон Таун» проиграл на выезде «Ливерпулю» (1:4), а ранее на своем поле уступил и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Манчестер Сити» находится в самом разгаре борьбы за чемпионство и Пепу Гвардиоле приходится правильно расходовать свои ресурсы, чтобы успешно играть в нескольких турнирах сразу. В Лиге чемпионов благодаря победе над «Копенгагено» (3:1) у команды большие шансы на проход дальше, а в кубке ФА придется еще постараться. В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Борнмут» (1:1), а ранее с тем же счетом выиграл у «Брентфорда» (1:0).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Лутон Таун» проиграл пять из десяти домашних матчей за последнее время

«Горожане» выиграли три из пяти последних встреч с «Лутон Таун» при двух ничьих

Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» является большим фаворитом и постарается решить вопрос с андердогом уже в начале поединка. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в первом тайме по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.