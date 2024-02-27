Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Лутон Таун» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч кубка ФА (27.02.2024)

сегодня, 10:29
Манчестер Сити

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «горожан» составляет 1.28. Поставить на «Лутон Таун» можно по 10.5, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.2.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Лутон Таун» имеет проблемы в АПЛ и проиграл три последних матча. Команда идет в зоне вылета на 18 месте с 20 баллами и отстает на четыре пункта от ближайшего соперника. В матче кубка ФА хозяев ждет настоящее испытание со стороны чемпиона Англии, и они готовы отдать все силы на поле, чтобы создать «горожанам» проблемы. В прошлом туре АПЛ «Лутон Таун» проиграл на выезде «Ливерпулю» (1:4), а ранее на своем поле уступил и «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Манчестер Сити» находится в самом разгаре борьбы за чемпионство и Пепу Гвардиоле приходится правильно расходовать свои ресурсы, чтобы успешно играть в нескольких турнирах сразу. В Лиге чемпионов благодаря победе над «Копенгагено» (3:1) у команды большие шансы на проход дальше, а в кубке ФА придется еще постараться. В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Борнмут» (1:1), а ранее с тем же счетом выиграл у «Брентфорда» (1:0).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Лутон Таун» проиграл пять из десяти домашних матчей за последнее время
  • «Горожане» выиграли три из пяти последних встреч с «Лутон Таун» при двух ничьих
  • Шесть из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Манчестер Сити» является большим фаворитом и постарается решить вопрос с андердогом уже в начале поединка. Предлагаем сделать ставку на победу гостей в первом тайме по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Сортировать
Все комментарии
u7ejt6bcmxvt
u7ejt6bcmxvt
сегодня в 13:35
Надеюсь на победу “Лутона” или ничью, но думаю, что “Манчестер Сити” все же победит.
m54th7eqfr25
m54th7eqfr25
сегодня в 13:34
Фаворитом в этой игре считается “Манчестер Сити”. Думаю, что команды порадуют нас забитыми голами, и матч будет результативным.
96ut76ngc5n8
96ut76ngc5n8
сегодня в 13:30
“Лутон Таун” играет в родных стенах, где у них есть неплохие шансы на удачный исход.
7txj5gb49jhr
7txj5gb49jhr
сегодня в 13:29
“Манчестер Сити” находится в отличной форме и должен побеждать.
wxrny28gw5ad
wxrny28gw5ad
сегодня в 11:03
Без всяких сомнений, разница в классе между присутствующими командами более чем внушительная, но в данной ситуации все-таки хочется рассмотреть гол Лутона Таун, ведь во-первых, клуб будет работать дома, где кстати в этом сезоне он уже забивал данному гостю из Манчестера. А во-вторых, у "Небесно-голубых" сейчас настолько насыщенный график, что не исключена и ротация состава, так как разрываться на АПЛ, Лигу Чемпионов и Кубок Англии, задача далеко не из легких. Поэтому попытать счастье в атаке хозяева поля должны.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:59
МС должен отнестись к соперникам крайне серьёзно и уверенно победить -Ф2(-2)..
Kenas Ter-Aristakessyan
Kenas Ter-Aristakessyan
сегодня в 10:45
Ман Сити победит и обе команды забьют.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 