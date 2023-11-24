«Ноттингем Форест» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (25.11.2023)

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вчера, 18:14

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Ноттингем Форест» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.13. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.6.

Форма команд

«Ноттингем Форест» вряд ли может похвалиться результатами в этом сезоне, но и от зоны вылета клуб отделяет уже восемь очков. Команда располагается на 14 месте с 13 баллами и отстает на два пункта от ближайшего соперника. В случае победы над не самым стабильным «Брайтоном», положение хозяев еще более окрепнет. В прошлом туре «Ноттингем Форест» уступил на выезде «Вест Хэму» (2:3), а ранее обыграл на своем поле «Астон Виллу» (2:0).

«Брайтон» немного сдал в позициях и сейчас коллектив находится только на восьмой позиции с 19 баллами в активе. Клуб параллельно участвует в Лиге Европы и тратить гораздо больше сил, чем в прошлом более стабильном сезоне без еврокубков. Гостям важно, как минимум не проиграть и готовиться к матчу Лиги Европы. Два последних матча «Брайтона» завершились ничьей с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ (1:1) и победой над «Аяксом» в Лиге Европы (2:0).

Информация для ставок

«Брайтон» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Ноттингем Форест» забивал в семи из десяти последних матчах на своем стадионе

Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Команды решают разные задачи в этом сезоне, но мы предполагаем, что поединок будет примерно равным. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.