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«Ноттингем Форест» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (25.11.2023)

вчера, 18:14
Ноттингем Форест

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Брайтон». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.2. Победа «Ноттингем Форест» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.7.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.213.512.29
Лига Ставок 3.10 3.55 2.23
Pari 3.20 3.55 2.25

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 2.13. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.6.

Форма команд

«Ноттингем Форест» вряд ли может похвалиться результатами в этом сезоне, но и от зоны вылета клуб отделяет уже восемь очков. Команда располагается на 14 месте с 13 баллами и отстает на два пункта от ближайшего соперника. В случае победы над не самым стабильным «Брайтоном», положение хозяев еще более окрепнет. В прошлом туре «Ноттингем Форест» уступил на выезде «Вест Хэму» (2:3), а ранее обыграл на своем поле «Астон Виллу» (2:0).

«Брайтон» немного сдал в позициях и сейчас коллектив находится только на восьмой позиции с 19 баллами в активе. Клуб параллельно участвует в Лиге Европы и тратить гораздо больше сил, чем в прошлом более стабильном сезоне без еврокубков. Гостям важно, как минимум не проиграть и готовиться к матчу Лиги Европы. Два последних матча «Брайтона» завершились ничьей с «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ (1:1) и победой над «Аяксом» в Лиге Европы (2:0).

Информация для ставок

  • «Брайтон» выиграл только три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Ноттингем Форест» забивал в семи из десяти последних матчах на своем стадионе
  • Команды обменялись двумя победами в пяти последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Команды решают разные задачи в этом сезоне, но мы предполагаем, что поединок будет примерно равным. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.08 1.41 2.02 1.87 1.59 2.47
Лига Ставок 2.01 1.81 1.59 2.38
Pari 2.00 1.83
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:33
Осмелюсь предположить в скорой баталии заурядного Ноттингема Форест с ярким Брайтоном энд Хоув Альбион не поражение клювастых "чаек", вкупе с забитыми голами, за хороший коэффициент. По всей видимости, любящим много и продуктивно атаковать гостям здесь и собственноручно удастся пробить искомый ставочный тотал больше 1.5. Что и станет залогом для успеха моего симпатичного прогноза.
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