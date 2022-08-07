«Портимоненси» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (07.08.2022)

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сегодня, 14:08

Ставки букмекеров

«Портимоненси» считается фаворитом этого матча. Поставить на победу домашней команды можно по коэффициенту 2.10, за ничью предложена цена 3.30, а победа «Боавишты» идет по котировке 3.60.

Аналитики букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что команды сыграют в низовом формате. Пари на ТМ(2,5) гола можно по котировке 1.63, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

К старту нового сезона чемпионата Португалии «Портимоненси» подходит с четырьмя победами кряду в контрольных играх. В этих матчах отдельно стоит выделить виктории над «Брагой» и «Спортингом» (2:0).

Выделим, что прошлый созыв португальской лиги «Портимоненси» завершил на 13-м месте рейтинга, заработав 38 очков за 34 тура.

«Боавишта» показала аналогичные результаты в прошлом сезоне, набрав 38 баллов. На счету команды только три предсезонных поединка, в которых были зафиксированы все возможные результаты: поражение от «Варзима» (0:3), победа над «Трофенсе» (2:1) и ничья с «Боливар» (3:3).

Информация для ставок

Команды сыграли на ТМ(2,5) гола в 4 последних очных встречах

Ставка ТМ(2,5) гола сыграла в 3 из прошлых 4 матчей «Портимоненси» в лиге

«Боавишта» не проигрывала в 5 прошлых матчах с «Портимоненси» — 3 победы и 2 ничьи

Прогноз

«Портимоненси» и «Боавишта» входят в число низовых команд чемпионата Португалии, регулярно фиксируя низкую результативность в очных встречах. Поэтому, рекомендуем поставить на ТМ(2,5) гола по котировке 1.63 в БК Лига Ставок.