«Арсенал» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз на полуфинал Лиги Чемпионов (29.04.2025)

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вчера, 19:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Арсенал». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа « ПСЖ » оценивается за 3.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.93. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Арсенал» проводит блестящий сезон. В 1/4 Лиги Чемпионов команда сенсационно разгромила «Реал Мадрид» (5:1). В АПЛ «канониры» идут на втором месте, и имеют 67 очков, отставая от лидера – Ливерпуля на 15 очков. Последние две встречи «Арсенала» закончились победой над «Ипсвичом» (4:0), и ничьёй с «Кристал Пэлас» (2:2).

« ПСЖ » тоже проводит довольно неплохой сезон, в 1/4 они прошли «Астон Виллу» (5:4). В Первой лиге команда занимает первое место, имея отрыв в 20 очков от второго места- «Марселя». Два последних матча « ПСЖ » закончились ничьёй с «Нантом» (1:1), и домашним поражением от шестого места – «Ниццы» (1:3).

Информация для ставок

«Арсенал» не проигрывает на протяжении 12 матчей

« ПСЖ » из 10 сыгранных матчей имеет 7 побед

» из 10 сыгранных матчей имеет 7 побед В пяти матчах «Арсенала» было забито 16 голов

Прогноз

Судя по сыгранным матчам, и разнице мячей, предлагаем сделать ставку на победу «Арсенала» за 2.15 в букмекерской конторе Пари.