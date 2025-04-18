«Астон Вилла» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (19.04.2025)

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сегодня, 19:09

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры называют хозяев, на которых можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4. Выбрать победу гостей можно по 2.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.75.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.63, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.3. На вариант «обе забьют» сделать ставку возможно за 1.53.

Форма команд

«Астон Вилла» неплохо провела ответный матч Лиги чемпионов, но не смогла добиться выхода в полуфинал. Тем не менее, команда показывает хорошие результаты в чемпионате и на данный момент занимает седьмое с 54 баллами, уступая «Челси» только по разнице забитых мячей. Хозяевам будет непросто в матче с «сороками», но при своих болельщиках у них есть неплохие шансы. В прошлой игре Лиги чемпионов «Астон Вилла» обыграла « ПСЖ » (3:2), а ранее не оставила шансов «Саутгемптону» (3:0) на выезде.

«Ньюкасл Юнайтед» на данный момент закрывает тройку лидеров с 59 очками, и отстает от «Арсенала» всего на четыре пункта. Команда имеет победную серию из шести поединков и даже хочет замахнуться на вторую строчку. Выездной поединок с «Астон Виллой» определенно будет сложным, но шансы у ворот соперника точно будут появляться. В прошлой игре АПЛ хозяева разгромили «Кристал Пэлас» (5:0), а ранее крупно обыграли «Манчестер Юнайтед» (4:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» завершил три из пяти последних встреч исходом «обе забьют — нет»

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, но больше повезет «сорокам». Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.