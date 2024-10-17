«Боруссия» Дортмунд – «Санкт-Паули». Прогноз на матч Бундеслиги (18.10.2024)

1729112760

сегодня, 00:06

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Пари, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Боруссия». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.3. Победа «Санкт-Паули» оценивается за 9.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 2.25. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Боруссия» Дортмунд идет лишь на седьмом месте в Бундеслиге, ведь часто теряет очки, однако ситуация вполне контролируема. В активе «шмелей» 10 набранных баллов, что всего на четыре пункта меньше, чем у лидера. В домашней игре хозяева определенно могут рассчитывать на победу, если исключат недооценку соперника. Два последних матча «Боруссия» Дортмунд завершились поражением от «Униона» (1:2) и разгромом «Селтика» (7:1) в Лиге чемпионов.

«Санкт-Паули» выглядит очень неубедительно и находится в шаге от зоны вылета. В активе клуба только четыре очка и 15 место, поэтому коллективу очень важно набирать очки и даже в предстоящей игре с «Боруссией», хотя шансов откровенно мало. Два последних матча «Санкт-Паули» в Бундеслиге завершились поражением от «Майнца» (0:3) и победой над «Фрайбургом» (3:0).

Информация для ставок

Пять из семи последних поединков «Санкт-Паули» завершились исходом «обе забьют — нет»

·Шесть последних матчей «Боруссии» Дортмунд завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Санкт-Паули» проиграл четыре из пяти последних матчей с «Боруссией» Дортмунд

Прогноз

«Боруссия» Дортмунд является фаворитом и постарается добыть победу, но учитывая форму хозяев ставить на это слишком рискованно. Предлагаем обратить внимание на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.8.