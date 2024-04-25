«Факел» — «Крылья Советов». Прогноз на матч чемпионата России (25.04.2024)

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25 апреля 2024, 12:44

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской контры Лига Ставок можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Факел». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.45. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 3.25, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.45. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.55. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

Последние результаты «Факела» не впечатляют и перед клубом из Воронежа снова нависает угроза вылета. На данный момент клуб занимает только 11 место с 26 баллами и лишь на два пункта опережает зону вылета. В домашней игре с «Крыльями Советов» очки нужны больше хозяевам, и они постараются не разочаровать своих болельщиков. В прошлом туре чемпионата России «Факел» проиграл на выезде «Краснодару» (0:2), а ранее уступил «Ростову» (0:1).

«Крылья Советов» идут в середине турнирной таблицы и занимают седьмое место с 36 баллами. Команде не угрожает зона вылета, но и группа лидеров осталась достаточно далеко. Коллектив может доигрывать сезон и готовиться к новому, а также играть без особого давления. В последнем туре РПЛ «Крылья Советов» проиграл на выезде «Балтике» (1:2), а на своем поле переиграл «Рубин» (2:0).

Информация для ставок

«Факел» проиграл три последних матча подряд

Семь из десяти последних матчей «Крыльев Советов» завершились исходом «обе забьют»

«Крылья Советов» выиграли три из пяти последних матчей у «Факела»

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