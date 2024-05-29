«Лос-Анджелес» — «Миннесота». Прогноз на матч МЛС (30.05.2024)

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вчера, 20:05

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Лос-Анджелес», а коэффициент на их победу составляет 1.5. Успех «Миннесоты» оценивается по коэффициенту 5.9 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 4.7.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.83. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.97. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Лос-Анджелес» выиграл пять последних матчей в чемпионате и существенно улучшил свое положение в турнирной таблице. Команда занимает четвертое место с 24 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В поединке с «Миннесотой» на своем поле у хозяев будет отличная возможность обойти прямого конкурента, что является лучшей мотивацией. Два последних матча «Лос-Анджелес» выиграл на выезде «Атланту» (1:0) и одолел «Сент-Луис Сити» (3:0).

«Миннесота» идет в группе лидеров западной конференции и не проигрывает несколько матчей подряд в МЛС . Коллектив располагается на втором месте с 25 баллами и опережает нынешнего соперника на один пункт. Чтобы не пропустить вперед «Лос-Анджелес», гостям достаточно не проиграть, но другие конкуренты в таком случае могут податься вперед. Два последних поединка «Миннесота» сыграла вничью с «Колорадо Рэпидс» (3:3) и переиграла на своем поле «Портленд Тимберс» (2:1).

Информация для ставок

«Миннесота» не проигрывает уже шесть поединков подряд

«Лос-Анджелес» выиграл семь из десяти последних матчей на своем стадионе

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Лос-Анджелес» играет на своем поле и это является главным преимуществом, которое должно помочь команде. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок.