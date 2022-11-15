Алжир – Мали. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

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вчера, 10:25

Ставки букмекеров

Алжир фаворит этой встречи. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.63, за ничью выставлена цена 3.60, а победа Мали идет по котировке 5.60.

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также склоняет к низовому исходу в этом противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.65, ТБ (2,5) – 2.20.

Форма команд

Алжир не смог попасть на чемпионат мира, который вскоре начнется в Катаре. Сборная пробилась в финальный этап квалификации в африканской зоне, где она проиграла Камеруну в дополнительных таймах (1:2).

Отметим, что последний матч алжирская команда провела 13 ноября, обыграв в контрольном поединке сборную Сирии (1:0).

Сборная Мали тоже пробилась в финал отборочного турнира ЧМ -2022 и потерпела неудачу. В противостоянии с Тунисом команда не смогла отыграться после домашнего поражения (0:1), сыграв на поле соперника вничью (0:0).

29 сентября футболисты Мали провели контрольный матч против Алжира, в котором было зафиксировано крупное поражение (0:4).

Информация для ставок

Алжир побеждал в 11 последних матчах всех турниров

Сборная Мали проиграла в 5 последних матчах на поле Алжира

Алжир забивал минимум два гола в 4 предыдущих матчах на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что сборная Алжира сможет в очередной раз обыграть команду Мали. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.63 в БК Лига Ставок.