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Алжир – Мали. Прогноз на товарищеский матч (16.11.2022)

вчера, 10:25
Сборная Алжира

Ставки букмекеров

Алжир фаворит этой встречи. Ставки на победу хозяев поля можно сыграть по коэффициенту 1.63, за ничью выставлена цена 3.60, а победа Мали идет по котировке 5.60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.653.596.07
Лига Ставок 1.69 3.70 5.40
Мелбет 1.66 3.64 5.30
1XBET 1.66 3.58 5.45

Линия букмекерской конторы Лига Ставок также склоняет к низовому исходу в этом противостоянии. Поставить на ТМ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.65, ТБ(2,5) – 2.20.

Форма команд

Алжир не смог попасть на чемпионат мира, который вскоре начнется в Катаре. Сборная пробилась в финальный этап квалификации в африканской зоне, где она проиграла Камеруну в дополнительных таймах (1:2).

Отметим, что последний матч алжирская команда провела 13 ноября, обыграв в контрольном поединке сборную Сирии (1:0).

Сборная Мали тоже пробилась в финал отборочного турнира ЧМ-2022 и потерпела неудачу. В противостоянии с Тунисом команда не смогла отыграться после домашнего поражения (0:1), сыграв на поле соперника вничью (0:0).

29 сентября футболисты Мали провели контрольный матч против Алжира, в котором было зафиксировано крупное поражение (0:4).

Информация для ставок

  • Алжир побеждал в 11 последних матчах всех турниров
  • Сборная Мали проиграла в 5 последних матчах на поле Алжира
  • Алжир забивал минимум два гола в 4 предыдущих матчах на своем поле

Прогноз

Мы считаем, что сборная Алжира сможет в очередной раз обыграть команду Мали. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.63 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.76 1.60 2.37
Лига Ставок 2.17 1.67 1.64 2.22
Мелбет 1.68 2.23
1XBET 1.62 2.34
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 14:51
Алжир как не крути а все таки фаворит матча
Гость
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