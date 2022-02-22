«Аданадемирспор» — «Антальяспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (25.02.2022)

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вчера, 17:54

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой встрече аналитики отдают хозяевам поля. Поставить на победу «Аданадемирспора» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.88. За ничью выставлена цена 3.70, а победа «Антальяспора» идет по котировке 4.05.

Если анализировать линию голов, то здесь эксперты не отдают предпочтение одному из возможных исходов. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) голов принимаются по одинаковым коэффициентам 1.90.

Форма команд

«Аданадемирспор» базируется на третьем месте чемпионата, набрав 44 очка. По ходу сезона клуб установил такие показатели успешности: 12 побед, восемь ничьих и шесть поражений.

Также рассмотрим домашние результаты команды в Суперлиге: на домашней арене хозяева оформили шесть викторий, четыре раза разделили очки с оппонентами и допустили только два поражения. Отметим, что в минувшем туре первенства «Аданадемирспор» разгромил в гостях «Газиантеп» со счетом 3:0.

«Антальяспор» занимает 14 строчку рейтинга, набрав 31 балл. У этого коллектива восемь побед, семь ничейных матчей и 11 проигрышей. При этом команда не уступала соперникам в четырех последних турах чемпионата, набрав в данной серии 8 из 12 возможных очков, а в двух последних поединках «Антальяспор» победил «Карагюмрюк» (3:0) и «Йени Малатьяспор» (2:1).

Информация для ставок

«Антальяспор» не проигрывал в 6 прошлых матчах всех турниров – 3 победы и 3 ничьи

«Аданадемирспор» не допускал поражений в 10 прошлых матчах на своем поле – 7 побед и 3 ничьи

Соперники обменивались голами в 3 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

«Аданадемирспор» и «Антальяспор» продуктивно сыграли в атаке в предыдущих турах. Поэтому, в этом матче рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.