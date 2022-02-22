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«Аданадемирспор» — «Антальяспор». Прогноз на матч турецкой Суперлиги (25.02.2022)

вчера, 17:54

Ставки букмекеров

Больше шансов на успех в этой встрече аналитики отдают хозяевам поля. Поставить на победу «Аданадемирспора» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.88. За ничью выставлена цена 3.70, а победа «Антальяспора» идет по котировке 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.913.384.63
Фонбет 1.87 3.35 4.60
Мелбет 1.92 3.78 4.14
1XBET 1.92 3.78 4.14
BetBoom 1.88 3.57 4.22

Если анализировать линию голов, то здесь эксперты не отдают предпочтение одному из возможных исходов. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов принимаются по одинаковым коэффициентам 1.90.

Форма команд

«Аданадемирспор» базируется на третьем месте чемпионата, набрав 44 очка. По ходу сезона клуб установил такие показатели успешности: 12 побед, восемь ничьих и шесть поражений.

Также рассмотрим домашние результаты команды в Суперлиге: на домашней арене хозяева оформили шесть викторий, четыре раза разделили очки с оппонентами и допустили только два поражения. Отметим, что в минувшем туре первенства «Аданадемирспор» разгромил в гостях «Газиантеп» со счетом 3:0.

«Антальяспор» занимает 14 строчку рейтинга, набрав 31 балл. У этого коллектива восемь побед, семь ничейных матчей и 11 проигрышей. При этом команда не уступала соперникам в четырех последних турах чемпионата, набрав в данной серии 8 из 12 возможных очков, а в двух последних поединках «Антальяспор» победил «Карагюмрюк» (3:0) и «Йени Малатьяспор» (2:1).

Информация для ставок

  • «Антальяспор» не проигрывал в 6 прошлых матчах всех турниров – 3 победы и 3 ничьи
  • «Аданадемирспор» не допускал поражений в 10 прошлых матчах на своем поле – 7 побед и 3 ничьи
  • Соперники обменивались голами в 3 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

«Аданадемирспор» и «Антальяспор» продуктивно сыграли в атаке в предыдущих турах. Поэтому, в этом матче рекомендуем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.85 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.46 1.93 1.94 1.52 2.55
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.95 1.95
1XBET 1.95 1.95
Все комментарии
y3hwv8bvysjv
y3hwv8bvysjv
вчера в 17:54
Футбольный клуб «Аданадемирспор» выиграет матч.
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