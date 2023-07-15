«Ванкувер» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз на матч МЛС (16.07.2023)

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сегодня, 10:00

Ставки букмекеров

«Ванкувер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.78. В то время на победу гостей коэффициент составляет 3.95. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 4.2.

Букмекеры верят, что матч не будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 3.5 мячей стоит 2.15. Поставить на низовой матч (ТМ 3.5) можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ванкуверу» тяжело дается нынешний сезон, но на данный момент команда занимает последнее девятое место, позволяющее сыграть в плей-офф. Коллектив набрал 28 баллов и уступает ближайшему сопернику лишь по дополнительным показателям. В домашней встрече с нестабильным «Лос-Анджелес Гэлакси» у хозяев будет возможность заработать три балла, которой следует воспользоваться. Два последних поединка «Ванкувера» завершились поражением от «Сиэтл Саундерс» (2:3) и победой над «Остином» (2:1).

«Лос-Анджелес Гэлакси» не проигрывает уже несколько матчей подряд, но не может покинуть предпоследнее место в своей конференции. В активе клуба 22 балла и отставание в шесть пунктов от зоны плей-офф. Таким образом, чтобы подняться выше по таблице, гостям придется рисковать и бороться за победу во всех последующих поединках. В прошлом туре «Лос-Анджелес Гэлакси» на своем поле одолел «Филадельфию Юнион» (3:1), а ранее оказался сильнее «Лос-Анджелеса» (2:1).

Информация для ставок

Восемь из десяти последних матчей «Ванкувера» завершились исходом «обе забьют»

«Лос-Анджелес Гэлакси» не проигрывает уже шесть матчей подряд в МЛС

«Ванкувер» выиграл два из пяти последних матчей у «Лос-Анджелес Гэлакси» при одном поражении

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предполагаем, что будет примерно равный футбол, а победителя определит одна результативная ошибка Сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей можно в букмекерской конторе по коэффициенту 1.7.