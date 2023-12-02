«Вест Хэм» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (03.12.2023)

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сегодня, 16:27

Ставки букмекеров

Фаворитами в этом матче букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.03. В случае победы «Кристал Пэлас», зайдет коэффициент 3.8. Ничью можно выбрать по 3.6.

Также в линии букмекеры предлагают 2 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.83. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Вест Хэм» в последних матчах добивался результатов, хотя победы давались клубу с трудом. «Молотобойцы» немного исправили свое положение и вышли на девятое место с 20 очками в активе, однако им предстоит еще много работы. Успех в предстоящем матче также очень важен для хозяев, и они постараются забрать три балла. Два последних матча «Вест Хэма» завершились победами над «Бочка-Топола» (1:0) и «Бернли» (2:1).

«Кристал Пэлас» является середняком АПЛ и вряд ли будет бороться за еврокубки, но потрепать нервы грандам команде вполне по силам. Коллектив занимает 13 место с 15 очками. В выездной встрече с «Вест Хэмом» у гостей не будет много шансов забить, поэтому им придется воспользоваться теми, которые будут появляться. В прошлом матче «Кристал Пэлас» неожиданно проиграл на выезде «Лутон Таун» (1:2), а ранее уступил на своем поле «Эвертону» (2:3).

Информация для ставок

«Вест Хэм» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» проиграл четыре из шести последних выездных встреч

Команды обменялись двумя победами в пяти последних матчах между собой

Прогноз

«Вест Хэм» постарается завладеть преимуществом на своем стадионе и добиться очень важной победы, которая позволит и дальше подниматься по турнирной таблице. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 2.03 в букмекерской конторе Лига Ставок.