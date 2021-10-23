В 1 Ломаев Иван Голов пропущено: 3 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 94

З 2 Бегич Сильвие Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

З 23 Бейл Гленн Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 8 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 32 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 94

З 5 Горшков Юрий Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 40 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 82

З 3 Чернов Никита Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 36 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

П 11 Ежов Роман Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 94

П 17 Зиньковский Антон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 82

П 21 Иванисеня Дмитрий Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 85

П 25 Пруцев Данила Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 94

Н 10 Сарвели Владислав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 82

Н 33 Сергеев Иван Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 71 Бельтюков Данил

В 81 Овсянников Богдан

З 18 Зеффан Мехди

З 4 Солдатенков Александр

П 8 Витюгов Максим Ударов всего: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

П 7 Кабутов Дмитрий Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 12

П 13 Липовой Данил

П 9 Пиняев Сергей Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 12

Н 15 Глушенков Максим Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 12