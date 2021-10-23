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Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
Возможно Самарцев надломил гол Эджуке, т.к до этого эпизода Самарцы явно незаслуживали поражения.
Крыльеям не унывать,команда освоилась в РПЛ, и показывает довольно таки симпатичную игру, не отсиживаясь в обороне даже когда ведут в счете
А армейцев еще раз с победой.
Возможно Самарцев надломил гол Эджуке, т.к до этого эпизода Самарцы явно незаслуживали поражения.
Крыльеям не унывать,команда освоилась в РПЛ, и показывает довольно таки симпатичную игру, не отсиживаясь в обороне даже когда ведут в счете
А армейцев еще раз с победой.