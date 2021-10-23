ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-10-23
2021-07-23
2021-07-24
2021-07-25
2021-07-26
2021-07-30
2021-07-31
2021-08-01
2021-08-02
2021-08-06
2021-08-07
2021-08-08
2021-08-09
2021-08-14
2021-08-15
2021-08-16
2021-08-21
2021-08-22
2021-08-26
2021-08-27
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-13
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-20
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-22
2021-10-23
2021-10-24
2021-10-25
2021-10-29
2021-10-30
2021-10-31
2021-11-06
2021-11-07
2021-11-19
2021-11-20
2021-11-21
2021-11-27
2021-11-28
2021-11-29
2021-12-03
2021-12-04
2021-12-05
2021-12-11
2021-12-12
2021-12-13
2022-02-25
2022-03-04
2022-03-11
2022-03-18
2022-04-01
2022-04-08
2022-04-15
2022-04-22
2022-04-29
2022-05-06
2022-05-13
2022-05-21
ЦСКА - Крылья Советов
Нижний Новгород - Краснодар
Ростов - Арсенал

Протокол матча ЦСКА против Крылья Советов

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 3:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара) Крылья Советов
ЦСКА
3 : 1
завершен
вчера, 19:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 52.3 - 15.4
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.5
Средний возраст: 26.7 - 24.5
Средний рост: 182.5 - 182.5
Легионеров: 3 - 3
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Серия побед: 1 - 2
Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2021/2022, 12 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва) +4 +5, Небольшой дождь
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 3:1 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара) Крылья Советов
90:00
ЦСКА
Крылья Советов
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    8' Мухин Максим (6)
     
    57' (1:1) Эджуке Чидера (11)
     
    68' Мухин Максим (6) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
     
    2
    77' Щенников Георгий (42) уходит с поля, Дзагоев Алан (10) вышел на поле
    77' Ахметов Ильзат (7) уходит с поля, Кучаев Константин (20) вышел на поле
     
    85' (2:1) Чалов Фёдор (9) (Дзагоев Алан (10))
     
    89' (3:1) Заболотный Антон (91) (Чалов Фёдор (9))
     
    90' Эджуке Чидера (11) уходит с поля, Васин Виктор (5) вышел на поле
     
    11' (0:1) Сергеев Иван (33) (Горшков Юрий (5))
     
    60' Пруцев Данила (25)
     
    73' Бегич Сильвие (2)
     
    3
    82' Горшков Юрий (5) уходит с поля, Кабутов Дмитрий (7) вышел на поле
    82' Зиньковский Антон (17) уходит с поля, Пиняев Сергей (9) вышел на поле
    82' Сарвели Владислав (10) уходит с поля, Глушенков Максим (15) вышел на поле
     
    85' Иванисеня Дмитрий (21) уходит с поля, Витюгов Максим (8) вышел на поле
     
    87' Сергеев Иван (33) уходит с поля, Цыпченко Дмитрий (19) вышел на поле
    Голы
    11’ 0:1 Сергеев Иван
    ассистент Горшков Юрий
    Эджуке Чидера 1:1 57’
    Чалов Фёдор
    ассистент Дзагоев Алан     		2:1 85’
    Заболотный Антон
    ассистент Чалов Фёдор     		3:1 89’
    Наказания
    Мухин Максим 8’
    60’ Пруцев Данила
    73’ Бегич Сильвие
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Чалов Фёдор Мухин Максим 68’
    Дзагоев Алан Щенников Георгий 77’
    Кучаев Константин Ахметов Ильзат 77’
    82’ Кабутов Дмитрий Горшков Юрий
    82’ Пиняев Сергей Зиньковский Антон
    82’ Глушенков Максим Сарвели Владислав
    85’ Витюгов Максим Иванисеня Дмитрий
    87’ Цыпченко Дмитрий Сергеев Иван
    Васин Виктор Эджуке Чидера 90’
    Статистика
    		 15 Удары по воротам 12
    		7 Удары в створ 5
    		8 Фолы 8
    		4 Угловые 6
    		3 Офсайды 0
    		54% Владение мячом 46%
    		4 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 2
    Сортировать
    Все комментарии
    Рязань 062
    Рязань 062
    сегодня в 19:28
    просьба к модераторам объяснить , за то меня забанили? пользователь пожелал Акинфееву третий раз сломать колено, я спросил его, разве возможно желать такое, сказав что это бесчеловечно..чем я его оскорбил или угрожал ему? прошу ответить
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ prinzЫп (раскрыть)
    сегодня в 17:51
    Ну не совсем прав, был сильный сезон и команда, но по интервью Онопко, после Реала Гончаренко кончился, когда и Реал обыграли и на следующий сезон(по моему) до 1/4 ЛЕ дошли!
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 14:48
    По игре далеко не только до ДМ, нам даже до вас по игре далеко и по составу в том числе, у нас единственное надежная оборона и отличный вратарь, по меркам рпл , ну и иногда забиваем
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
    сегодня в 14:01
    ладно, сильно не упирайся, сезон длинный, я просто вашу песню пою, когды вы считали нам судейские ошибки, которых не было. Мне плевать как вы очки берете, но до динамиков по игре и вам и нам далеко, у них есть система
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 11:53
    С уралом признано всеми экспертными судьями , что не пенальти, а вчреашний такое же судейство против ЦСКА и на момент пенальти ЦСКА проигрывал
    Откуда кто смотрит не важно, то что он худший в этом сезоне факт, помимо результативных ошибок , он не тащит, а игра ногами и на выходах и так не было никогда в списке сильных сторон, до Акинфеева всем далеко в первую очередь по психической устойчивости после неудач
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
    сегодня в 11:06
    два раза не поставили, и причём тут последний ваш матч, где вы и так выиграли.
    Тем не менее. Акинфеев, Шунин, Дюпин, Сафонов смотрят еврокубки по телевизору
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    сегодня в 10:39, ред.
    1 раз поставили пенальти не поставили с краснодаром и все , сразу нытье кб, вчера так 1 не поставили пенальти в нашу пользу, хотя СЭ и Федотов оценили так что пенальти можно ставить
    А Максименко худший вратарь рпл, глянь статистику
    kaktus903
    kaktus903
    сегодня в 10:14
      1viking17
      1viking17 ответ протон (раскрыть)
      сегодня в 07:31, ред.
      Какая красивая победа, еле выиграли и то благодаря ошибкам Крыльев
      1viking17
      1viking17 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
      сегодня в 07:25, ред.
      Абсолютно согласен, я тоже обратил внимание, что не всегда повторяют эпизоды с нарушениями московских команд.
      1viking17
      1viking17 ответ A.S.A (раскрыть)
      сегодня в 07:15
      Товарищ, Вы что то ошибаетесь, Крылья уже больше 20-ти лет команда ПЛ, она ни когда не была команда ФНЛ. Если бы не продажность нашего Российского футбола, они ни когда не были бы в ФНЛ-ле.
      budget
      budget
      сегодня в 05:09
      за люблю спартак их вообще нереально спрогнозировать
      budget
      budget
      сегодня в 05:07
        SHMEL258
        SHMEL258
        вчера в 23:52
        ЦСКА с победой! Сегодня мы сильнее, кто бы не выискивал причины, по которым мы не должны были победить. ЦСКА всегда будет первым!!!
        blitz
        blitz
        вчера в 23:23
        Хорошо что волевая победа, а то Мешков так старался притормозить ЦСКА, что с двух метров от эпизода на нарушении на Ахметове глаза закрыл, что бы не назначать пенальти в ворота КС.
        протон
        протон
        вчера в 23:21
        Как же умеет Дзага переворачивать игру.
        Спасибо за волевую победу,ЦСКА !
        Честно,после 1 тайма на что-то серьёзное кроме ничьи я не расчитывал. Но 2 половина 2 тайма вышла сильной. ЦВБП !
        Крылья,вам отдельное уважение за сегодняшнюю игру,вы топ,и по игре и по атаке,на вас смотреть наслаждение
        протон
        протон
        вчера в 23:21
        Крылья молодцы. Мне нравится их игра. Толковый тренер. Душевный игроки. Желаю им успехов. 💪
        протон
        протон
        вчера в 23:20
        Когда ушёл Влашич говорили кто же будет лидером? Вот он Эджуке берет игру на себя и показывает уровень и Дзагоев тоже отличный матч
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        вчера в 23:20
        Вообще-то, кто играл футбол, знает и чувствует отношение судей в данном, конкретном матче. Уверен, многим здесь на соккере знакомо, это чувство. И, тогда большую роль начинает играть пси-хо-ло-гия. Этим несколько лет пользуется Зенит. Команда раскрепощается,чувствуя лояльность судейского корпуса. Становится наглее. Эта мысль сидит всегда, когда ты видишь, что в той, или другой ситуации к тебе судьи лояльны, а соперника садят на карточки. Разные трактовки в одинаковых нарушениях. И команда начинает бежать, играть раскрепощенно. Вот и все.
        Америку я не открыл.
        ZIBO rock
        ZIBO rock ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        вчера в 23:18
        У Спартака это Баженов еще в 2008 году сделал!)
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ Красно Синий воин (раскрыть)
        вчера в 23:04
        успокаивай себя, а нам потеха. там симуляция была
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ RamonCSKA (раскрыть)
        вчера в 23:02
        опустились лишь судьи, в подсвистыванье армейцам
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ RBA (раскрыть)
        вчера в 22:58
        Смотрел конечно). Ну так игрок крыльев играет сперва в мяч и по инерции по щиткам. Умысла грубой игры не было. А в обзоре, где Ахметов падает, то же самое. Слишком жирно было бы. Не ставить очевидные пенки с Краснодаром и Уралом, а здесь, пожалуйста!).
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин
        вчера в 22:52, ред.
        ЦСКА — «Крылья Советов»: Ахметова ударили по голени — Мешков не назначил пенальти. Почему?
        На 18-й минуте матча 12-го тура Тинькофф чемпионата России ЦСКА — «Крылья Советов» арбитр Виталий Мешков не назначил 11-метровый удар в ворота гостей после падения в их штрафной площади Ильзата Ахметова.

        Правильно ли поступил судья?

        В том моменте Глен Бейл сначала сыграл в мяч правой ногой и почти сразу ударил ей же соперника в область голени левой ноги. Игрок ЦСКА, получив удар, подпрыгнул, поджал обе ноги, повернулся в воздухе и упал. Мешков находился в хорошей позиции, жестом показал, что все нормально, и продолжил игру.

        Мнения наших экспертов по поводу неназначения пенальти разделились. Одни считают, что судья ошибся, другие — что он все хорошо видел и правильно оценил очень красивое падение Ахметова.

        Есть и другой нюанс. Весной этого года в первом тайме матча «Спартак» — ЦСКА (1:0) тот же Ахметов у боковой линии попал «через мяч» в ногу Александру Соболеву. Павел Кукуян (сегодня он помогает Мешкову в роли видеоарбитра) поначалу не применил никаких дисциплинарных санкций, а затем после вмешательства ВАР Сергея Карасева удалил армейца. Экспертно-судейская комиссия не согласилась с решением использовать красную карточку — по мнению ЭСК, следовало ограничиться желтой. Но никто не оспорил, что это был фол со стороны Ахметова.

        там пенальти был 100% судьи отмазались за ляп в игре с Краснодаром.
        RBA
        RBA ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
        вчера в 22:50
        Так в обзоре и шипов, которые въехали в ногу Ахметова тоже нет. Ты вообще матч смотрел, или только по обзору комент пишешь.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ Сов Армия (комментарий удален) (раскрыть)
        вчера в 22:31
        Докажи. Если следишь).
        Красно Синий воин
        Красно Синий воин
        вчера в 22:28
        Гол Заболотного стал для ЦСКА тысячным в РПЛ
        Антон Заболотный забил юбилейный гол ЦСКА.
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1 ответ SHMEL258 (раскрыть)
        вчера в 22:26
        Где там шипы? Не надо выдавать желаемое за действительное). Пересмотрел повтор ничего подобного.
        А вот руки гинеровца, как обычно, в обзоре нет). Самое интересное, что Матч ТВ, игнорирует показ таких моментов, именно с участием Зенита и ЦСКа. Давно заметил такой парадокс). Я нейтрален в своих мыслях).
        И не надо приписывать меня, к тому, или другому клану).
        Чтобы никого не обидеть).
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответ gwynb1eidd (раскрыть)
        вчера в 22:17
        Нашли бы хорошего вратаря просто и всё, тот же помазун неплох, в прошлом сезоне Акинфеев не был так хорош, но как Максименко он никогда ниже определенного уровня не опускался
        prinzЫп
        prinzЫп ответ gwynb1eidd (раскрыть)
        вчера в 22:11
        А вот я, никогда не считал Гончара - мастеровитым тренером. Он может настроить команду на 1 конкретный матч, на небольшой отрезок (3-5 матчей) а потом, своими ТИПА умными заменами и перестановками, запутывает игроков, те падают в ступор и пошла волна поражений (так было неоднократно в ЦСКА). Так что, спасибо ему за Суперкубок России 2018 и 2 победы над Реалом, но больше не заслужил. В Европе всегда вылетал с треском и ни разу ЦСКА не выходил из группы под его руководством, всегда 4-я в группе.
        PS. Всех армейцев и ЦСКА - с победой! Так держать! Удачи в дальнейшем, побольше мастерства и взаимопонимания на поле и конечно же всем ЗДОРОВЬЯ!!
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100