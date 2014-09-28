Гуллит: «Ван Гаал — сумасшедший, нельзя начинать строить дом с крыши»

Экс-тренер «Терека» и бывший игрок «Челси» Рууд Гуллит выступил с критикой в адрес своего соотечественника, наставника «МЮ» Луи ван Гаала.
«Мне кажется, он сумасшедший. Когда ты строишь дом, нужно начинать с фундамента», — заметил Гуллит.
«Только ван Гаал почему-то решил начать с крыши. Так что всё посыпалось. Я просто не в состоянии этого понять. Не понимаю, почему он не мог сперва подумать о защите», — добавил он.
Ранее Гуллит заметил, что Жозе Моуриньо просто обязан взять в этом году один из трофеев.
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