Агент: «Муса не хочет ехать в Турцию. Он останется в Англии»

Тони Харрис, агент нападающего «Лестера» Ахмеда Мусы, опроверг информацию о том, что его клиент близок к переходу в «Бурсаспор». По словам агента, нигериец, скорее всего, останется в Англии.

«К нам действительно обращались топ-клубы Турции, но Муса не хочет туда ехать. Велика вероятность того, что он останется в Англии. Однако, я удивлен информацией о „Бурсаспоре“. Не знаю, откуда взялся этот слух.

Это какая-то шутка или плод чьей-то фантазии. Могу вас заверить, что Ахмед не собирается в „Бурсаспор“».