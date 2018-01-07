«Барселона» побила рекорд «Реала» по тратам за один сезон

Оформив накануне трансфер Филиппе Коутиньо, «Барселона» вырвалась в лидеры по тратам за один сезон.

С учетом летних покупок «Барселона» потратила 312,5 млн евро. Эта сумма с лихвой перекрывает предыдущее достижение, которое принадлежало «Реалу» по итогам кампании 2009/10, когда клуб подписал Криштиану Роналду, Кака и других (всего на 257,4 млн евро).

При этом нужно отметить, что, по сути, рекордсменом должен быть ПСЖ, но он оформил переход Килиана Мбаппе как аренду с обязательным правом выкупа за 150 млн евро по окончании сезона, чтобы избежать дополнительных проблем с финансовым fair play.

«Манчестер Сити» потратил практически 250 млн евро, что делает «горожан» лидерами по этому показателю в АПЛ.

Что касается «Барселоны», то помимо Коутиньо (120+40 бонусами) в этом сезоне были куплены: Усман Дембеле (105 млн), Паулиньо (40), Нельсон Семеду (30,5), Жерар Деулофеу (12), Марлон (5).