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«Барселона» побила рекорд «Реала» по тратам за один сезон

сегодня, 14:03

Оформив накануне трансфер Филиппе Коутиньо, «Барселона» вырвалась в лидеры по тратам за один сезон. 

С учетом летних покупок «Барселона» потратила 312,5 млн евро. Эта сумма с лихвой перекрывает предыдущее достижение, которое принадлежало «Реалу» по итогам кампании 2009/10, когда клуб подписал Криштиану Роналду, Кака и других (всего на 257,4 млн евро).

При этом нужно отметить, что, по сути, рекордсменом должен быть ПСЖ, но он оформил переход Килиана Мбаппе как аренду с обязательным правом выкупа за 150 млн евро по окончании сезона, чтобы избежать дополнительных проблем с финансовым fair play.

«Манчестер Сити» потратил практически 250 млн евро, что делает «горожан» лидерами по этому показателю в АПЛ.

Что касается «Барселоны», то помимо Коутиньо (120+40 бонусами) в этом сезоне были куплены: Усман Дембеле (105 млн), Паулиньо (40), Нельсон Семеду (30,5), Жерар Деулофеу (12), Марлон (5).

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 20:10
Чужие деньги считать очень даже можно и даже нужно.
Например если ты гангстер, или банкир, что, впрочем, практически одно и тоже:)
Великий Князь
Великий Князь ответил Валерон
сегодня в 19:48
Валерон:
Сливочный базар унижен по всем фронтам. Даже на вражеской территории Барселона вынесла базарников вперёд ногами и уже футболки продажа которых является целью существования сливочной помойки ушли далеко в минус. Да и Кристина уже не молод, спрос на его штопанную перештопанную пятую точку упал ниже критической отметки и не отобьёт даже свою зп. Лавочку пора прикрывать и распускать весь этот сброд по домам.
Твоя тоже перештопанная от постов валерошки. Аха-ха)
Чем то вы с кристиной похожи)
No problem
No problem
сегодня в 19:47
мешок куле
4ever Ars
4ever Ars ответил Vector-B B
сегодня в 19:46
Vector-B B:
Все мы знаем ,чьи это деньги,просто надули уефа с ихним феерплеем)
Именно, катарские деньги) к ПСЖ они отношения не имеют и на баланс клуба никак не влияют)
Vector-B B
Vector-B B ответил 4ever Ars
сегодня в 19:39
4ever Ars:
Как это не важно? ты же говоришь про отрицательный баланс ПСЖ, а если платили не они, то они как раз в шоколаде)
Все мы знаем ,чьи это деньги,просто надули уефа с ихним феерплеем)
Sadjon
Sadjon
сегодня в 19:27
Деньги есть, а че их не тратить то.....
Валерон
Валерон
сегодня в 18:28
Сливочный базар унижен по всем фронтам. Даже на вражеской территории Барселона вынесла базарников вперёд ногами и уже футболки продажа которых является целью существования сливочной помойки ушли далеко в минус. Да и Кристина уже не молод, спрос на его штопанную перештопанную пятую точку упал ниже критической отметки и не отобьёт даже свою зп. Лавочку пора прикрывать и распускать весь этот сброд по домам.
viv
viv
сегодня в 18:00
И тут Барселона первая.
viv
viv
сегодня в 17:59
Реал предлагал 200 млн евро за Коутиньо, но игрок хотел только в Барселону
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 17:08
И это только официально), по факту же все знают на примере трансфера Неймара в Барселону, что они работают чёрным налом, дабы агентам меньше платить и налогов поменьше)
Думаю можно все их траты умножать на 2. Панамские счета не дадут соврать. Аха-ха)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 17:04
Да же торрес такой подлый поступок не сделал когда уходил сразу улетел на вертолете да же Кенни Далглиш не понял куда он летит в голубом вертолете сразу песню спомнил из русского фальклера про эскимо
ману дель мораль
ману дель мораль
сегодня в 16:45
Че там барсуки?)) Правда не колит глазки?) Ахахахахахахпхпхохо
usk
usk
сегодня в 16:45
простая арифметика кто больше зарабатывает тот больше тратит а чужие деньги считать это не хорошо
Roman73
Roman73
сегодня в 16:34
С ума сойти !
Паулиньо за 40, лучше Дембеле за 100 раза в два как раз.
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23
сегодня в 16:33
Всё по графику: до Нового года «избили» Реал на поле, после Нового года - побили на трансферном рынке)))
RMUKMU
RMUKMU ответил Strikers188
сегодня в 16:31
Strikers188:
ОМГ, а кто платил? Или 222 ляма с воздуха просто так взялись?
Эти траты не числятся за ПСЖ. Формально 222 млн катарские спонсоры заплатили Неймару и он выкупил свой контракт. В ФИФА, конечно, нахмурили брови, но, кажется до сих пор не связали эти катарские деньги с ПСЖ.
И за Мбаппе Париж ещё ничего не заплатил.
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 16:24
"Позорный сине-гранатовый мешок" должны написать глоры Барселоны, чтобы не выглядеть.. так как всегда выглядят местные болельщики Барселоны..
DVoxNN
DVoxNN ответил Strikers188
сегодня в 16:22
Strikers188:
ОМГ, а кто платил? Или 222 ляма с воздуха просто так взялись?
Некоторые верят в сказочки, что Неймар из своего кармана заплатил.
Viskas el Babselona
Viskas el Babselona ответил dimagas1
сегодня в 16:15
dimagas1:
А как же вАспитаники клуба?Хде они все?))))
Деулофеу жи есть!
Futbol Club Barcelona
Futbol Club Barcelona
сегодня в 16:10
Ха, Барселоне не привыкать, бить реал.
dzvinka
dzvinka
сегодня в 16:03
вот вам и перечень мешков))) а потом кто-то нам расказывает про творческий гений какогототам пепа))
Strikers188
Strikers188 ответил 4ever Ars
сегодня в 16:01
4ever Ars:
Как это не важно? ты же говоришь про отрицательный баланс ПСЖ, а если платили не они, то они как раз в шоколаде)
ОМГ, а кто платил? Или 222 ляма с воздуха просто так взялись?
4ever Ars
4ever Ars ответил Vector-B B
сегодня в 15:58
Vector-B B:
Не важно кто платил,главное 222 млн получил клуб=)
Как это не важно? ты же говоришь про отрицательный баланс ПСЖ, а если платили не они, то они как раз в шоколаде)
4ever Ars
4ever Ars ответил Пластун
сегодня в 15:57
Пластун:
а 222 млн отступных это не плата?
Эти деньги не ПСЖ платил ведь)
Klopp_OUT
Klopp_OUT
сегодня в 15:56
МЕШКИ!!!
eaguar
eaguar
сегодня в 15:45
о как все дорожает
multazar
multazar
сегодня в 15:39
самый дорогой балет в мире.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Nazi
сегодня в 15:32
Ты забыл про маскерано
Strikers188
Strikers188 ответил Nazi
сегодня в 15:29
Nazi:
Но все же мешок это ПСЖ, а Барса нееееет народ, это клуб, который сам растит воспитанников. И все. Вы не знали, теперь будете знать. Это они воспитали в свое время Рональдиньо, они его воспитывали в ПСЖ (дистанционно), а когда он созрел просто вернули себе. Вот так люди добрые. Дальше они воспитали тем же методом человек 10 из Арсенала и вернули в Каталонию. После этого они перешли на Ливерпуль и начали воспитывать футболистов там. Остальное вы знаете. Воспитанники в лице суареса и Коутиньо уже вернулись "домой". Да забыл, еще Дембеля они воспитали в Дортмунде, а Паулиньо умудрились воспитать даже в Китае. Вот такая потрясная у Барсы школа, не то что у каких то мешков типа Сити и ПСЖ :)
У Барселоны в матче против Реала в старте вышло 6 воспитанников клуба, какая ещё ТОП команда может похватать таким? У ПСЖ или Сити хоть 1 воспитанник клуба играет в основе?
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:22
Вот он самый главный денежный мешок современного футбола! А не мадридский Реал) Представляю какая будет реакция в Каталонии на то, что такие финансовые вливания ничего в итоге не принесут Барселоне!
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