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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.3 5.2 11
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.07 3.47 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома -:- Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.23 3.5 3.1
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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«Челси» объявил о рекордных доходах

вчера, 23:57

«Челси» отчитался о финансовых результатах за сезон-2016/17, сообщив о рекордных доходах в размере 361.3 млн фунтов, что на 32.2 млн фунтов больше суммы, заработанной за год до этого.

При этом прибыль «синих» составила 15.3 млн фунтов. Примечательно, что при этом лондонцы не выступали в прошлом сезоне в еврокубках, потеряв на этом солидные деньги, однако стали чемпионами Англии.

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 06:58
За то расходы 346 млн. фунтов. При это еще продавались Коста лямов за 80 и еще кто то. Но прибыль всё равно мизерная.
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
сегодня в 04:38
Неплохо заработали
fan_Sycheva
fan_Sycheva
сегодня в 02:01
У нас тоже такие суммы крутятся...
Только у друзей Путина - не там, где нужно - это Россия!
3 к 1
3 к 1 ответил azkan
сегодня в 01:26
azkan:
Ну что сказать? Молодцы! Хотя у футбольных клубов своеобразная и не очень понятная бухгалтерия. Посмотреть бы другие клубы. Особенно Арсенал, МЮ и ТТХ. Шейхи и Ливерпуль наверное в убытках.
Не нашёл свежие данные по топ-клубам, видимо, информация не для всех. Однако в убытках быть никто не может из-за финансового ФФП. Если клуб наказывают из-за нарушения ФФП, то он в убытках, если нет, то там всё нормально. Ну и навскидку что помню - ПСЖ, Сити и МЮ выше Челси по доходам. А вот по чистой прибыли Сити точно ниже, МЮ выше.
Romeo 777
Romeo 777 ответил George-CFC
сегодня в 00:51
George-CFC:
Интересно, а администрация соккера сама понимает как упала посещаемость сайта и количество комментариев из-за ужасного дизайна? Реально же все неудобно здесь...
Привет. Я на старом сижу...дня два назад автоматом выкидывало на "новый", но уже третьи сутки не выкидывает
Owl Fake
Owl Fake ответил azkan
сегодня в 00:49
azkan:
Ну что сказать? Молодцы! Хотя у футбольных клубов своеобразная и не очень понятная бухгалтерия. Посмотреть бы другие клубы. Особенно Арсенал, МЮ и ТТХ. Шейхи и Ливерпуль наверное в убытках.
МЮ богатейший футбольный клуб, далеко впереди и Барсы и Реала.
И его прибыль в прошлом году на 200 лямов больше, чем у каждого из испанских грандов, несмотря на то, что в ЛЧ они и не играли.
George-CFC
George-CFC
сегодня в 00:47
Интересно, а администрация соккера сама понимает как упала посещаемость сайта и количество комментариев из-за ужасного дизайна?
Реально же все неудобно здесь...
George-CFC
George-CFC
сегодня в 00:45
Хорошо поработали! Но есть к чему стремиться
Romeo 777
Romeo 777 ответил azkan
сегодня в 00:24
azkan:
Ну что сказать? Молодцы! Хотя у футбольных клубов своеобразная и не очень понятная бухгалтерия. Посмотреть бы другие клубы. Особенно Арсенал, МЮ и ТТХ. Шейхи и Ливерпуль наверное в убытках.
Шейхи не в убытках, у МС, как и у ПСЖ прекрасно работают "свои" же спонсоры. Всё грамотно сделано.
А МЮ это МЮ - бренд, который ещё долго будет работать.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 00:21
Челси с 2012 года живёт исключительно за свои средства. С каждым годом доходы команды будут только увеличиваться. К тому же, как обещала Грановская летом будут подписаны новые спонсорские контракты.
azkan
azkan
сегодня в 00:18
Ну что сказать? Молодцы!
Хотя у футбольных клубов своеобразная и не очень понятная бухгалтерия.
Посмотреть бы другие клубы. Особенно Арсенал, МЮ и ТТХ.
Шейхи и Ливерпуль наверное в убытках.
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