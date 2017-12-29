«Челси» объявил о рекордных доходах

«Челси» отчитался о финансовых результатах за сезон-2016/17, сообщив о рекордных доходах в размере 361.3 млн фунтов, что на 32.2 млн фунтов больше суммы, заработанной за год до этого.

При этом прибыль «синих» составила 15.3 млн фунтов. Примечательно, что при этом лондонцы не выступали в прошлом сезоне в еврокубках, потеряв на этом солидные деньги, однако стали чемпионами Англии.