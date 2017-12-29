«Челси» объявил о рекордных доходах

«Челси» отчитался о финансовых результатах за сезон-2016/17, сообщив о рекордных доходах в размере 361.3 млн фунтов, что на 32.2 млн фунтов больше суммы, заработанной за год до этого.
При этом прибыль «синих» составила 15.3 млн фунтов. Примечательно, что при этом лондонцы не выступали в прошлом сезоне в еврокубках, потеряв на этом солидные деньги, однако стали чемпионами Англии.
Только у друзей Путина - не там, где нужно - это Россия!
Только у друзей Путина - не там, где нужно - это Россия!
И его прибыль в прошлом году на 200 лямов больше, чем у каждого из испанских грандов, несмотря на то, что в ЛЧ они и не играли.
И его прибыль в прошлом году на 200 лямов больше, чем у каждого из испанских грандов, несмотря на то, что в ЛЧ они и не играли.
Реально же все неудобно здесь...
Реально же все неудобно здесь...
А МЮ это МЮ - бренд, который ещё долго будет работать.
А МЮ это МЮ - бренд, который ещё долго будет работать.
Хотя у футбольных клубов своеобразная и не очень понятная бухгалтерия.
Посмотреть бы другие клубы. Особенно Арсенал, МЮ и ТТХ.
Шейхи и Ливерпуль наверное в убытках.
Хотя у футбольных клубов своеобразная и не очень понятная бухгалтерия.
Посмотреть бы другие клубы. Особенно Арсенал, МЮ и ТТХ.
Шейхи и Ливерпуль наверное в убытках.