Агент: «В „Ювентусе“ Пьяца не потерпит ещё одного такого сезона, как этот»

Марко Налетилич - агент нападающего «Шальке-04» Марко Пьяцы, права на которого принадлежат «Ювентусу», дал понять, что его клиент будет искать новый клуб, если по возвращении в стан «бьянконери» не будет играть постоянно:

«Пьяца стал сильнее психологически, ведь он тренировался вместе с классными игроками под руководством отличного тренера в лице Аллегри.

Цель Марко - играть регулярно и помочь своей новой команде пробиться в Лигу чемпионов. По окончании сезона он намерен вернуться в „Ювентус“ и быть там на главных ролях. Пьяца не потерпит еще одного такого сезона, как этот».