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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 3:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон Фонбет 1.08 9.15 21.5
19:00 Идет второй тайм, 47’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
18:15 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 2:0 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.5 5 1.48
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
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Агент: «В „Ювентусе“ Пьяца не потерпит ещё одного такого сезона, как этот»

сегодня, 18:27

Марко Налетилич - агент нападающего «Шальке-04» Марко Пьяцы, права на которого принадлежат «Ювентусу», дал понять, что его клиент будет искать новый клуб, если по возвращении в стан «бьянконери» не будет играть постоянно:

«Пьяца стал сильнее психологически, ведь он тренировался вместе с классными игроками под руководством отличного тренера в лице Аллегри.

Цель Марко - играть регулярно и помочь своей новой команде пробиться в Лигу чемпионов. По окончании сезона он намерен вернуться в „Ювентус“ и быть там на главных ролях. Пьяца не потерпит еще одного такого сезона, как этот».

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 19:15
Думаю нам он больше не понадобится)
ballak144
ballak144
сегодня в 18:40
какого? травматичного?
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