Промес завершит текущий сезон в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес завершит сезон в составе московского клуба. Об это рассказал источник из окружения голландского футболиста:

«При желании самого игрока и заинтересованности руководства „Спартака“ Квинси может покинуть красно-белых уже в зимний трансферный период, так как существует ряд клубов, готовых осуществить его переход уже сейчас. Однако, ни одна из сторон не заинтересована в форсировании событий. Москвичи не хотят терять одного из своих лучших футболистов перед заключительным отрезком сезона РФПЛ, а также матчами плей-офф Лиги Европы.

Сам Промес также рассчитывает доиграть сезон в „Спартаке“, чтобы помочь своему клубу добиться максимальных результатов как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. Всерьёз рассматривать варианты со сменой клубной прописки Промес намерен только летом».

Эту информацию подтвердил заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов, отметивший, что на данный момент слухи о возможном уходе Промеса из клуба не имеют под собой никаких оснований. Также функционер подчеркнул, что никто не хочет разрушать чемпионский состав команды, способный повторить и превзойти свой прошлогодний результат.