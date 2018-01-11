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Промес завершит текущий сезон в «Спартаке»

сегодня, 01:46

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес завершит сезон в составе московского клуба. Об это рассказал источник из окружения голландского футболиста:

«При желании самого игрока и заинтересованности руководства „Спартака“ Квинси может покинуть красно-белых уже в зимний трансферный период, так как существует ряд клубов, готовых осуществить его переход уже сейчас. Однако, ни одна из сторон не заинтересована в форсировании событий. Москвичи не хотят терять одного из своих лучших футболистов перед заключительным отрезком сезона РФПЛ, а также матчами плей-офф Лиги Европы.

Сам Промес также рассчитывает доиграть сезон в „Спартаке“, чтобы помочь своему клубу добиться максимальных результатов как во внутреннем первенстве, так и на международной арене. Всерьёз рассматривать варианты со сменой клубной прописки Промес намерен только летом».

Эту информацию подтвердил заместитель председателя совета директоров «Спартака» Наиль Измайлов, отметивший, что на данный момент слухи о возможном уходе Промеса из клуба не имеют под собой никаких оснований. Также функционер подчеркнул, что никто не хочет разрушать чемпионский состав команды, способный повторить и превзойти свой прошлогодний результат.

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Все комментарии
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 08:18
Квинси сейчас продавать нельзя. А вообще его ждет хорошая карьера в АПЛ.
Удачи ему в Спартаке и везде, где будет играть.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил самуил кац 1
сегодня в 07:44
самуил кац 1:
Мало того, он и летом никуда не уйдет ! И контракт переподпишет, лет на 5 ! А почему ? Правильно ( адекватные люди поняли, а пятачки пусть подумают ) !
Потому, что еще не все выиграл в России (кубок). Хотя план он уже перевыполнил. Летом - он будет стоить дороже.
Тут - он звезда, лучший игрок итд. Захочет ли он чего то большего? Пойдет ли в топ лигу, где может не заиграть?
Увидим.
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 07:39
Мало того, он и летом никуда не уйдет ! И контракт переподпишет, лет на 5 ! А почему ? Правильно ( адекватные люди поняли, а пятачки пусть подумают ) !
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил renamed user 499106
сегодня в 07:34
renamed user 499106:
он вообще никому не нужен , разве что в какой нибудь турецкий ..спор
Если ты бы упер мою аву, которую я лично делал в пэинте, это пол беды, но ты указал имя - Владимир. И указал в любимых командах - Спартак. Кто тут верит в совпадения?) Лично я - не настолько. А значит - пародия на меня. Мне гордиться или обидеться?) Каково это, быть пародией?)

Хоть бы с ником постарался, судя по всему, ты игрок в танки, там тоже за некорректный ник изменяют ник на: renamed user 4565456456.
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил NoKerzhNoParty
сегодня в 06:51
NoKerzhNoParty:
Летом и не нужен будет никому уже Ну или пару лямов предложат за него
за своими смотри, летом, когда манчини сбежит, весь аргентинский сброд разбежится бесплатно.
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
сегодня в 06:47
Летом и не нужен будет никому уже
Ну или пару лямов предложат за него
AntiherQ1488
AntiherQ1488 ответил renamed user 499106
сегодня в 05:56
renamed user 499106:
он вообще никому не нужен , разве что в какой нибудь турецкий ..спор
А ты еще кто такой?)
112910415
112910415
сегодня в 05:46
оптимистичная весть
Фата лист
Фата лист
сегодня в 05:19
Сразу было ясно, что до лета никуда не уйдет.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:13
Хорошая новость и для Промеса, и для "Спартака".
fcspartak
fcspartak
сегодня в 02:42
Игнаш и березы ещё сезонов пять завершат в цска) двести лет на троих будут ждать)
renamed user 499106
renamed user 499106 ответил cska.78
сегодня в 02:37
cska.78:
Не нужен короче топ клубам, понятно :)
он вообще никому не нужен , разве что в какой нибудь турецкий ..спор
juchok
juchok ответил ROMA DROGBA
сегодня в 02:33
ROMA DROGBA:
Как то кроме матча с Севильей Промес себя не показал. А ведь Лига Чемпионов это главная рекламная площадка Европы
странно, что про Смолова слухи ходят, он даже в ЛЕ не играл в этом году
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
сегодня в 02:26
...а как по другому ?
Mr.Fish-ka
Mr.Fish-ka
сегодня в 02:01
I Promise. Quincy PromEs.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 01:53
Как то кроме матча с Севильей Промес себя не показал. А ведь Лига Чемпионов это главная рекламная площадка Европы
cska.78
cska.78
сегодня в 01:47
Не нужен короче топ клубам, понятно :)
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