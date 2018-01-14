Кассано: «Я устал ощущать себя так, словно я вешу на 20 кг больше»

1515934810

14 января 2018, 16:00

Итальянский нападающий уверяет, что пребывает в превосходной форме, хотя и находится без клуба с июля 2017 года:

«Посмотрите на меня. Я в форме, вешу 85 кг. На момент чемпионата мира в Бразилии я весил столько же.

По сути, я все еще футболист, ведь тренируюсь каждый день, однако у меня пока нет устраивающего меня предложения.

Все считают, что я больше не способен играть, но это не так. Сейчас я работаю больше, чем раньше. Если мне поступит предложение, которое меня устроит, то я готов вновь выйти на поле.

Я устал ощущать себя так, словно я вешу на 20 кг больше».