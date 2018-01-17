Матерацци: «Я играл вместе с Коутиньо, когда ему было 15. Он большой талант»

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци выразил мнение, что бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо заслуживает тех £ 145 млн, что за него заплатила «Барселона»:

«Мне посчастливилось поиграть вместе с ним, когда ему было всего 15 лет, и он делал свои первые шаги в „Интере“. И я могу сказать вам, что он большой талант.

Цены всегда зависят от предложения и спроса. Если есть команда, которая много просит за футболиста, и есть другая, готовая заплатить эту сумму, это не является проблемой для Марко Матерацци».