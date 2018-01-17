Защитник «Ливерпуля» приговорён к 12 месяцам общественных работ

Защитник «Ливерпуля» Джон Фланаган узнал, какое наказание ему придется понести за нападение на свою девушку Рэйчел Уолл.
Напомним, что ранее игрок уже признал свою вину - 22 декабря он ударил свою подругу ногой, причем оба находились в состоянии алкогольного опьянения.
И хотя футболисту грозило тюремное заключение, суд приговорил защитника к 12 месяцам общественных работ, а также к 40 часам неоплачиваемого труда.
Тут нельзя бить детей,собак,голубых и жен после 10 вечера (закон принят порядка 150-200 лет назад,но его так и не отменили))
Тут нельзя бить детей,собак,голубых и жен после 10 вечера (закон принят порядка 150-200 лет назад,но его так и не отменили))
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ