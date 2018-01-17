Калачёв: «Между мной и „Ростовом“ есть предварительная договоренность по новому контракту»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев подтвердил информацию о том, что в клубе готовы продлить сотрудничество с 36-летним футболистом:

«У нас хорошие отношения с президентом клуба, мы друг друга понимаем, и у нас есть предварительная договоренность, скажем так. Как все дальше сложится - посмотрим. Сейчас проблем никаких нет, все нормально, я работаю, с большим удовольствием нахожусь здесь, все прекрасно. Всем скажу, что пускай не переживают, все нормально, это все рабочий процесс, наверное. Я думаю, если все будет хорошо и с моим здоровьем, и с моей физической формой, то я еще смогу играть, и в этом плане не будет никаких проблем».