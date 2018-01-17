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    Где продолжит карьеру нападающий «Зенита» Артем Дзюба?
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Калачёв: «Между мной и „Ростовом“ есть предварительная договоренность по новому контракту»

сегодня, 16:48

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев подтвердил информацию о том, что в клубе готовы продлить сотрудничество с 36-летним футболистом:

«У нас хорошие отношения с президентом клуба, мы друг друга понимаем, и у нас есть предварительная договоренность, скажем так. Как все дальше сложится - посмотрим. Сейчас проблем никаких нет, все нормально, я работаю, с большим удовольствием нахожусь здесь, все прекрасно. Всем скажу, что пускай не переживают, все нормально, это все рабочий процесс, наверное. Я думаю, если все будет хорошо и с моим здоровьем, и с моей физической формой, то я еще смогу играть, и в этом плане не будет никаких проблем».

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 18:38
Калачёв на своём месте, в своей команде! "РОСТОВ" И КАЛАЧЁВ - БЛЕЗНЕЦЫ БРАТЬЯ! МЫ ГОВОРИМ КАЛАЧЁВ - ПОДРАЗУМЕВАЕМ "РОСТОВ"! МЫ ГОВОРИМ "РОСТОВ" - ПОДРАЗУМЕВАЕМ КАЛАЧЁВ!
Аксинья
Аксинья
сегодня в 18:27
Тимофею играть также как и играл до сорока лет и больше...Руководству клуба почаще просветление в мозгах...
drive45
drive45
сегодня в 18:20
Сразу видно что в хорошем настроении и в хорошей форме.Так держать и продолжайте нас радовать своей игрой и мастерством.
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 18:15
Слава Богу! Это наш ветеран, это наша Слава, это наша Легенда-Легенд Ростова. Больше 10 лет уже с нами. Уважение Тимофей! Мы Свято Верим! Давай Горячее Сердце нашей Донской команды - Веди Ростов только Вперёд!!! Мы на трибунах стадионов и в плотную у наших ТВ.
Bezymniy Ispanec
Bezymniy Ispanec
сегодня в 17:54
Вот и Отлично!!!Вот и хорошо!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 17:49
Легенда Ростова.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:31
Сомневаюсь, что это исходит от Карпина.
За адекватность
За адекватность
сегодня в 17:00
Легенда Ростова все-таки, главное здоровья.
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