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Мата: «МЮ собирается выиграть все оставшиеся матчи»

17 января 2018, 19:05

После осечки в Ливерпуле отставание «Манчестер Юнайтед» от «Манчестер Сити» в турнирной таблице Премьер-Лиги сократилось до 12 очков. Полузащитник манкунианцев Хуан Мата считает, что его команда еще может догнать лидера чемпионата:

«„Манчестер Сити“ проделал прекрасную работу. Мы все еще вторые, но нам удалось отыграть три очка. Теперь нас разделяют 12 пунктов и у них остается большое преимущество, но нельзя сдаваться. Мы собираемся выиграть все оставшиеся матчи. Тогда и посмотрим, где мы окажемся в мае.

В Премьер-Лиге есть особенность. В последние годы здесь происходили безумные вещи, которые не увидишь в других чемпионатах. Надеемся, что это наш случай и у нас по-прежнему остается шанс».

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
18 января 2018 в 07:52
Я не уверен, что Сити собирается проиграть все оставшиеся матчи !
77rust77
77rust77
18 января 2018 в 00:06
Это высказывание мне напоминает про 33 очка Карпина)))
loko7
loko7
17 января 2018 в 20:54
МС позволил МЮ почувствовать себя в чемпионской гонке.
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
17 января 2018 в 19:25
молодец, так держать!
sihafazatron
sihafazatron
17 января 2018 в 19:24
Уже в следующем туре бернли обломает его) а потом ттх добьет))
WildKem
WildKem
17 января 2018 в 19:08
Правильный настрой,Хуан! В розыгрыше еще 45 очков. Да и второе место тоже еще не гарантировано, поэтому надо стараться выиграть все матчи, а в мае уже будет видно на каком месте кто окажется.
Гость
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