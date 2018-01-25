Кроос грозится покинуть «Реал», если Перес летом не усилит команду

По информации испанских СМИ, полузащитник «Реала» Тони Кроос всерьез раздумывает над тем, чтобы покинуть мадридский клуб летом. Немецкий хавбек, по слухам, уже рассказал своему окружению о том, что он не чувствует себя комфортно в рядах команды Зинедина Зидана.
Игрок считает, что команда перестала быть конкурентоспособной, потому он готов рассмотреть варианты со сменой клубной прописки. Кроос якобы знает о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы видеть его в рядах своей команды, интерес к игроку также проявляет «Ювентус».
Хавбек готов остаться в клубе лишь при условии, что летом команду ждет серьезное усиление. Сообщается, что немец обратился с просьбой к президенту «Реала» Флорентино Пересу купить защитника «Баварии» Давида Алабу.
Вот уже заголовок поменяли
Вот уже заголовок поменяли
Но Перес ее не продаст))
Да и никелине купит! Дорогая принцесса!
Но Перес ее не продаст))
Да и никелине купит! Дорогая принцесса!