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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
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Кроос грозится покинуть «Реал», если Перес летом не усилит команду

сегодня, 21:56

По информации испанских СМИ, полузащитник «Реала» Тони Кроос всерьез раздумывает над тем, чтобы покинуть мадридский клуб летом. Немецкий хавбек, по слухам, уже рассказал своему окружению о том, что он не чувствует себя комфортно в рядах команды Зинедина Зидана.

Игрок считает, что команда перестала быть конкурентоспособной, потому он готов рассмотреть варианты со сменой клубной прописки. Кроос якобы знает о том, что главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хотел бы видеть его в рядах своей команды, интерес к игроку также проявляет «Ювентус».

Хавбек готов остаться в клубе лишь при условии, что летом команду ждет серьезное усиление. Сообщается, что немец обратился с просьбой к президенту «Реала» Флорентино Пересу купить защитника «Баварии» Давида Алабу.

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Все комментарии
Реал космос
Реал космос
сегодня в 22:21
Источник (донбалон.ком) так что это утятина.
Реал космос
Реал космос ответил BARCELONA-BEST
сегодня в 22:19
Причем тут Роналду?
ATG
ATG
сегодня в 22:14
В заголовок вдумайтесь: Игрочишка расказывает бизнесмену кого им надо купить - смех...Но это чисто если от заголовка отталкиваться.

Вот уже заголовок поменяли
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:12
Развёл алжирец там беспредел, балаган и анархию! Уже каждый второй обязывает кого-то подписать. Позор!
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
сегодня в 22:12
Всех надоел уже этот рональда))
Но Перес ее не продаст))
Да и никелине купит! Дорогая принцесса!
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 22:08
круто))
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 22:04
Реал на распродажу!
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 22:03
Алабу Бавария точно не продаст)
Fenomen-9
Fenomen-9
сегодня в 22:01
Алаба хорош.Щас пойдут много слухов!
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