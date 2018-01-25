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«Барселона» - «Эспаньол»: стартовые составы

вчера, 22:31
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона2 : 0Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолИдет второй тайм

Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом». Напомним, что первая встреча завершилась довольно неожиданной победой «попугаев».

«Барселона»: Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Видаль, Месси, Л. Суарес.

«Эспаньол»: Диего Лопес, Налдо, Наварро, Эрмосо, Кариколь, Гранеро, Виктор Санчес, Дардер, Давид Лопес, Фуэго, Морено.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
cska.78
cska.78
вчера в 23:58
Вопрос только в том, сколько Барса отгрузит!
DVoxNN
DVoxNN
вчера в 23:16
Надо рвать эспаньолку. Кубок почти в кармане.
Agamaga
Agamaga
вчера в 23:07
По всему полю увидим перья.
Победа Барсы 3:0! А может и крупно обыграем.
tony adams
tony adams
вчера в 23:06
Скиньте сайт прямого эфира
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 23:04
Не пропустите прощание с Маскерано
Fenomen-9
Fenomen-9
вчера в 22:47
    proezd2
    proezd2
    вчера в 22:43
    боевой состав ,удачи парни!
    ещё один шаг к золотому дублю.
    MaxForCSKA
    MaxForCSKA
    вчера в 22:43
    3 забитых мяча нужно от этого матча
    barcelona and cruyff
    barcelona and cruyff
    вчера в 22:36
    Силлессен и Видаль вместо Тер Штегена и Семеду?
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