Стали известны стартовые составы на ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между «Барселоной» и «Эспаньолом». Напомним, что первая встреча завершилась довольно неожиданной победой «попугаев».
«Барселона»: Силлессен, Пике, Умтити, Альба, Серхи Роберто, Бускетс, Ракитич, Иньеста, Видаль, Месси, Л. Суарес.
«Эспаньол»: Диего Лопес, Налдо, Наварро, Эрмосо, Кариколь, Гранеро, Виктор Санчес, Дардер, Давид Лопес, Фуэго, Морено.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Победа Барсы 3:0! А может и крупно обыграем.
Победа Барсы 3:0! А может и крупно обыграем.
ещё один шаг к золотому дублю.
ещё один шаг к золотому дублю.