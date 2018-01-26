Вальверде: «„Реал“ всё ещё остаётся грозным соперником»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Эспаньолом» в 1/4 финала Кубка Испании не стал заострять внимание на вылете «Реала» из турнира от «Леганеса»:

«„Реал“ – всё ещё грозный соперник. Мы оказались в полуфинале, потому что проделали огромную работу. В таких матчах у тебя не может быть плохой день, иначе тебя просто выбьют из соревнования. Я не перестаю думать о командах, которые прошли дальше, но больше всего беспокоюсь за собственную, беспокоюсь о том, чтобы она показывала хорошую игру и продвигалась вперёд по турнирной сетке.

Футбол таков, что когда мы побеждаем – мы лучшие, а в противном случае – худшие. Мы все это знаем. Зидан многое сделал для „Реала“, и мы все ему признательны».