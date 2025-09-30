«Лудогорец» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759261500

сегодня, 22:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лудогорец» – «Бетис», который состоится 2 октября 2025 года.

«Лудогорец»

Болгарский клуб доволен своим результатом в первом туре, ведь выездные победы в Лиге Европы никому просто не даются. Уже с тремя баллами в запасе «Лудогорец» принимает одного из самых сильных соперников на этом этапе «Бетис». Несмотря на статус соперника от хозяев ждут уверенной игры и набранных баллов, а лучше победного результата, хотя и ничья сильно не расстроит болельщиков в данной ситуации.

28 сентября «Лудогорец» на своем поле уверенно обыграл «Монтану» (3:0), а 24 числа в Лиге Европы клуб одолел на выезде «Мальме» (2:1).

«Бетис»

«Бетис» неплохо провел первую игру в Лиге Европы, однако ошибки в обороне не дали команде забрать три очка в домашней игре. Теперь финалист прошлого розыгрыша Лиги конференций рассчитывает на очки в Болгарии, но для этого точно придется постараться, ведь поражение не входит в планы «бело-зеленых», которые и вовсе хотели бы попасть в топ-8 плей-офф по итогу основного этапа.

28 сентября «Бетис» обыграл на своем поле «Осасуну» (2:0), а 24 числа в Лиге Европы команда сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Лудогорец» – 4.3

Ничья – 3.75

Победит «Бетис» – 1.8

Статистика

«Лудогорец» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

Три последних матча «Бетиса» на выезде завершились ничейным результатом

Два последних матча между клубами завершились победами «Бетиса»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Испанская команда уже имеет опыт побед в Болгарии и в этот раз наверняка за счет опыта возьмет три балла в матче.