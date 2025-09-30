«Лудогорец» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лудогорец» – «Бетис», который состоится 2 октября 2025 года.
«Лудогорец»
Болгарский клуб доволен своим результатом в первом туре, ведь выездные победы в Лиге Европы никому просто не даются. Уже с тремя баллами в запасе «Лудогорец» принимает одного из самых сильных соперников на этом этапе «Бетис». Несмотря на статус соперника от хозяев ждут уверенной игры и набранных баллов, а лучше победного результата, хотя и ничья сильно не расстроит болельщиков в данной ситуации.
28 сентября «Лудогорец» на своем поле уверенно обыграл «Монтану» (3:0), а 24 числа в Лиге Европы клуб одолел на выезде «Мальме» (2:1).
«Бетис»
«Бетис» неплохо провел первую игру в Лиге Европы, однако ошибки в обороне не дали команде забрать три очка в домашней игре. Теперь финалист прошлого розыгрыша Лиги конференций рассчитывает на очки в Болгарии, но для этого точно придется постараться, ведь поражение не входит в планы «бело-зеленых», которые и вовсе хотели бы попасть в топ-8 плей-офф по итогу основного этапа.
28 сентября «Бетис» обыграл на своем поле «Осасуну» (2:0), а 24 числа в Лиге Европы команда сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Лудогорец» – 4.3
- Ничья – 3.75
- Победит «Бетис» – 1.8
Статистика
- «Лудогорец» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
- Три последних матча «Бетиса» на выезде завершились ничейным результатом
- Два последних матча между клубами завершились победами «Бетиса»
Прогноз
Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Испанская команда уже имеет опыт побед в Болгарии и в этот раз наверняка за счет опыта возьмет три балла в матче.