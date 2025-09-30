  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Лудогорец» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 22:45
«Лудогорец» – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Лудогорец» – «Бетис», который состоится 2 октября 2025 года.

«Лудогорец»

Болгарский клуб доволен своим результатом в первом туре, ведь выездные победы в Лиге Европы никому просто не даются. Уже с тремя баллами в запасе «Лудогорец» принимает одного из самых сильных соперников на этом этапе «Бетис». Несмотря на статус соперника от хозяев ждут уверенной игры и набранных баллов, а лучше победного результата, хотя и ничья сильно не расстроит болельщиков в данной ситуации.

28 сентября «Лудогорец» на своем поле уверенно обыграл «Монтану» (3:0), а 24 числа в Лиге Европы клуб одолел на выезде «Мальме» (2:1).

«Бетис»

«Бетис» неплохо провел первую игру в Лиге Европы, однако ошибки в обороне не дали команде забрать три очка в домашней игре. Теперь финалист прошлого розыгрыша Лиги конференций рассчитывает на очки в Болгарии, но для этого точно придется постараться, ведь поражение не входит в планы «бело-зеленых», которые и вовсе хотели бы попасть в топ-8 плей-офф по итогу основного этапа.

28 сентября «Бетис» обыграл на своем поле «Осасуну» (2:0), а 24 числа в Лиге Европы команда сыграла вничью с «Ноттингем Форест» (2:2).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Лудогорец» – 4.3
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Бетис» – 1.8

Статистика

  • «Лудогорец» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • Три последних матча «Бетиса» на выезде завершились ничейным результатом
  • Два последних матча между клубами завершились победами «Бетиса»

Прогноз

Поставить на победу «Бетиса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.8. Испанская команда уже имеет опыт побед в Болгарии и в этот раз наверняка за счет опыта возьмет три балла в матче.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 