«Виктория Пльзень» – «Мальме»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1759260265

сегодня, 22:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Виктория Пльзень» – «Мальме», который состоится 2 октября 2025 года.

«Виктория Пльзень»

«Виктория Пльзень» провел очень сложный матч первого тура Лиги Европы в Венгрии, но смогла заработать один балл, чему наверняка осталась довольна. Теперь в домашней игре коллектив принимает «Мальме» и рассчитывает на три балла, которые помогут подняться по турнирной таблице, учитывая, что соперник очень силен на своем поле, а не на выезде. Тем не менее, совсем недооценивать гостей нельзя, чтобы не жалеть об упущенных баллах.

28 сентября «Виктория Пльзень» неожиданно проиграла «Злину» (0:1), а 25 числа в Лиге Европы сыграла вничью с «Ференцварошем» (1:1).

«Мальме»

«Мальме» не показывает стабильной игры, но сумел квалифицироваться в Лигу Европы, но на своем стадионе неожиданно проиграл. Шведскому клубу будет еще сложнее играть в Чехии и в такой ситуации для него важно хотя бы не проиграть. Однако в футболе бывает всякое и выездная победа будет неожиданностью, но не громкой сенсацией, а гости приложат к этому все усилия.

28 сентября «Мальме» обыграл на своем поле «Вернаму» (3:2), а 24 числа в Лиге Европы уступил «Лудогорцу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Виктория Пльзень» – 1.85

Ничья – 3.75

Победит «Мальме» – 4.1

Статистика

«Мальме» проиграл лишь два из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из шести последних домашних матчей чешского клуба завершились исходом «обе забьют»

Команды никогда ранее не встречались в официальных поединках

Прогноз

Поставить на победу «Виктории Пльзень», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Хозяева этого поединка выглядят несколько стабильнее своего соперника и с большой вероятностью могут набрать три балла.