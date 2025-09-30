  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 23:10
«Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс», который состоится 2 октября 2025 года.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» был в шаге от вылета из Лиги Европы в квалификации, но смог пробиться в турнир и даже добыл первую выездную победу в стартовом туре. Команда во второй игре будет принимать «Гоу Эхед Иглс» и является фаворитом в этой встрече. Победа позволит греческому клубу выйти в группу лидеров после двух туров и увеличить свои шансы на выход в плей-офф, но для попадания в топ-8 нужно еще много работать.

28 сентября «Панатинаикос» выиграл на выезде у «Панетоликоса» (2:1), а 25 числа в Лиге Европы разгромил на выезде «Олимпиакос» (4:1).

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» является довольно яркой и колоритной командой из Нидерландов, однако в первой игре Лиги Европы на своем поле клубу не удалось набрать очки. Еще более сложная встреча гостей ждет в Греции, где «Панатинаикос» играет традиционно мощно при громкой и активной поддержке болельщиков. В такой ситуации представителя Эредивизи устроит любой результат кроме поражения.

28 сентября «Гоу Эхед Иглс» проиграл на выезде «Телстару» (2:4), а 25 числа уступил минимально в Лиге Европы ФКСБ (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Панатинаикос» – 1.6
  • Ничья – 4.3
  • Победит «Гоу Эхед Иглс» – 5.2

Статистика

  • «Гоу Эхед Иглс» выиграл лишь три игры из десяти последних во всех турнирах
  • Пять из десяти последних матчей «Панатинаикоса» на своем поле завершились ничейным результатом
  • Команды ранее никогда не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Панатинаикоса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что команда из Греции на своем поле сможет проявить себя максимально полезно и одержит важную победу.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 