«Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 23:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Панатинаикос» – «Гоу Эхед Иглс», который состоится 2 октября 2025 года.

«Панатинаикос»

«Панатинаикос» был в шаге от вылета из Лиги Европы в квалификации, но смог пробиться в турнир и даже добыл первую выездную победу в стартовом туре. Команда во второй игре будет принимать «Гоу Эхед Иглс» и является фаворитом в этой встрече. Победа позволит греческому клубу выйти в группу лидеров после двух туров и увеличить свои шансы на выход в плей-офф, но для попадания в топ-8 нужно еще много работать.

28 сентября «Панатинаикос» выиграл на выезде у «Панетоликоса» (2:1), а 25 числа в Лиге Европы разгромил на выезде «Олимпиакос» (4:1).

«Гоу Эхед Иглс»

«Гоу Эхед Иглс» является довольно яркой и колоритной командой из Нидерландов, однако в первой игре Лиги Европы на своем поле клубу не удалось набрать очки. Еще более сложная встреча гостей ждет в Греции, где «Панатинаикос» играет традиционно мощно при громкой и активной поддержке болельщиков. В такой ситуации представителя Эредивизи устроит любой результат кроме поражения.

28 сентября «Гоу Эхед Иглс» проиграл на выезде «Телстару» (2:4), а 25 числа уступил минимально в Лиге Европы ФКСБ (0:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Панатинаикос» – 1.6

Ничья – 4.3

Победит «Гоу Эхед Иглс» – 5.2

Статистика

«Гоу Эхед Иглс» выиграл лишь три игры из десяти последних во всех турнирах

Пять из десяти последних матчей «Панатинаикоса» на своем поле завершились ничейным результатом

Команды ранее никогда не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Панатинаикоса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что команда из Греции на своем поле сможет проявить себя максимально полезно и одержит важную победу.